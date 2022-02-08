معلومات منظف الأوزون

نحن نعلم مدى أهمية الشعور بالثقة بأنك تقوم بتنظيف جهازك على نحو صحيح.



للحصول على معلومات مفصلة حول العناية بالجهاز البديل، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم وتعليمات التنظيف والفحص الملحقة بالجهاز. من المهم ألا تستخدم سوى طرق التنظيف المعتمدة لجهازك؛ حيث إن طرق التنظيف غير المعتمدة مثل الأوزون قد تسهم في تدهور الفوم. تُرجى ملاحظة أن منتجات التنظيف بالأوزون والأشعة فوق البنفسجية (بما في ذلك صندوق التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية من Philips) ليست حاليًا طرق تنظيف معتمدة للأجهزة أو الأقنعة التي نقدمها ولا نستخدمها لإصلاح الأجهزة في عملية السحب الحالية.

يُرجى الرجوع أيضًا إلى بيان السلامة الخاص بإدارة الأغذية والأدوية (FDA) الصادر في 27 فبراير 2020 بعنوان "الأشعة فوق البنفسجية والأوزون: المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام الأوزون والأشعة فوق البنفسجية لتنظيف أجهزة CPAP وملحقاتها". واصل القراءة أدناه للاطلاع على بضع نقاط رئيسية واردة في المقال: