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Banner Management

BP02 Promotion Banner

BP08 Generic Banner

BP26 Local wide Promotion Banner

BP26 Local Vertical Promotion Banner

AP04 Related Products

Related Products For PDP Overview

Related Products For PDP Accesories

Content to be displayed under the Highlights section of each PDP.

Content to be displayed in the second column of the PDP Support tab, under the standard blocks.

Content to be displayed above the Footer section of each PDP.

ST27 Service Locator configuration

USPs configuration for ST17 Register-now component

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