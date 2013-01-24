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سماعات رأس لاسلكية

TAUH202BK/00
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    Bluetooth

    سماعات رأس لاسلكية

    TAUH202BK/00

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    قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    ابدأ بتشغيل الموسيقى

    قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل. إكتشف كلّ المميزات

    ابدأ بتشغيل الموسيقى

    قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    ابدأ بتشغيل الموسيقى

    قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل. إكتشف كلّ المميزات

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      • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • Bluetooth®‎
      • تصميم قابل للطي وصغير الحجم

      وقت تشغيل يستمر 15 ساعة. مدة كافية للاستمتاع بالموسيقى خلال النهار أو الليل.

      يمكنك تشغيل الموسيقى طوال 15 ساعة، وتقدّم لك المشغلات الصوتية حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا. أما شحنها بالكامل، فيستغرق مدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات

      مدة شحن تستغرق بين ساعتين و3 ساعات.

      يستغرق شحنها بالكامل مدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات.

      مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم. صوت نقي. جهير مدوٍّ.

      تقدّم لك مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا.

      ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

      لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

      يضمن لك التصميم القابل للطي بشكل مسطح سهولة التخزين في جيبك أو حقيبتك

      يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.

      غطاءا أذنين ناعمان يمكن توجيههما في أي اتجاه أو زاوية للحصول على راحة تامة

      تضمن الوسادات الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

      يضمن لك التصميم القابل للطي سهولة التخزين في جيبك أو حقيبتك

      بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+‎ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        طاقة الإدخال القصوى
        10 ملي واط
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الحساسية
        102 ديسبيل
        نوع
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        4.2
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • التنقّل بين مكالمتين
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        نعم

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        مدّة الانتظار
        160 ساعة
        مدّة التحدث
        10 ساعات
        وقت تشغيل الموسيقى
        15  س

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        16,5*4*18,5 سم
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        19,5*4,8*22,5  سم

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20208 5

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