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Philips Avent

مجموعة العناية بالطفل

SCH400/00
Avent
1 الجوائز
Avent
  • مجموعتي الأولى للعناية بالطفل مجموعتي الأولى للعناية بالطفل مجموعتي الأولى للعناية بالطفل
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    Philips Avent مجموعة العناية بالطفل

    SCH400/00
    1 الجوائز

    مجموعتي الأولى للعناية بالطفل

    بات بإمكانك الآن توفير العناية الفضلى لطفلك الصغير بفضل مجموعة العناية بالطفل SCH400. تتضمن الحزمة الصغيرة ميزان حرارة رقمي ودقيق ومريح لمعرفة الحرارة بسرعة وشفاطة أنف مع رأس طري وفرشاة أسنان توضع بالإصبع ومجموعة أدوات للعناية بالأظافر والشعر. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent مجموعة العناية بالطفل

    مجموعتي الأولى للعناية بالطفل

    بات بإمكانك الآن توفير العناية الفضلى لطفلك الصغير بفضل مجموعة العناية بالطفل SCH400. تتضمن الحزمة الصغيرة ميزان حرارة رقمي ودقيق ومريح لمعرفة الحرارة بسرعة وشفاطة أنف مع رأس طري وفرشاة أسنان توضع بالإصبع ومجموعة أدوات للعناية بالأظافر والشعر. إكتشف كلّ المميزات

    مجموعتي الأولى للعناية بالطفل

    بات بإمكانك الآن توفير العناية الفضلى لطفلك الصغير بفضل مجموعة العناية بالطفل SCH400. تتضمن الحزمة الصغيرة ميزان حرارة رقمي ودقيق ومريح لمعرفة الحرارة بسرعة وشفاطة أنف مع رأس طري وفرشاة أسنان توضع بالإصبع ومجموعة أدوات للعناية بالأظافر والشعر. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent مجموعة العناية بالطفل

    مجموعتي الأولى للعناية بالطفل

    بات بإمكانك الآن توفير العناية الفضلى لطفلك الصغير بفضل مجموعة العناية بالطفل SCH400. تتضمن الحزمة الصغيرة ميزان حرارة رقمي ودقيق ومريح لمعرفة الحرارة بسرعة وشفاطة أنف مع رأس طري وفرشاة أسنان توضع بالإصبع ومجموعة أدوات للعناية بالأظافر والشعر. إكتشف كلّ المميزات

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      مجموعتي الأولى للعناية بالطفل

      كل المواد الأساسية للعناية بالطفل في مجموعة واحدة ومتكاملة

      • كل المواد الأساسية للعناية بالطفل
      • مجموعة كاملة
      • للصبيان والبنات
      ميزان حرارة رقمي يتميّز بدقة احترافية*

      ميزان حرارة رقمي يتميّز بدقة احترافية*

      يقيس هذا الميزان حرارة طفلك بسرعة ودقة وسهولة تامة. كذلك يتميّز الميزان الرقمي بدقة احترافية* ويوفر الرأس المرن راحة إضافية لك ولطفلك.

      شفاطة أنف مع رأس مرن وناعم

      شفاطة أنف مع رأس مرن وناعم

      تساعد شفاطة الأنف على فتح المجرى التنفسي لدى الأطفال لمساعدة طفلك في التحسن والنوم بطريقة أفضل.

      مجموعة أدوات للعناية بالأظافر والشعر

      مجموعة أدوات للعناية بالأظافر والشعر

      مجموعة كاملة للعناية بالأظافر مع مقص ذي رأس مدوّر ومقص أظافر و3 مبارد أظافر. بالإضافة إلى مجموعة للعناية بالشعر مع مشط ذي رأس مدوّر وفرشاة شعر ناعمة.

      حقيبة صغيرة ومنظّمة

      توفر المجموعة المنظّمة مساحة لمنتجات العناية بالطفل الإضافية، في حين أن حجمها صغير ومناسب لأخذها إلى أي مكان. إنها مثالية للسفر والحضانة.

      فرشاة أسنان توضع بالإصبع

      لتدليك لثة الطفل أو الأسنان بلطف.

      هدية مثالية

      هدية مثالية لجميع الآباء والأمهات (الجدد).

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        بطارية بقوة 1,55 فولت وتيار مباشر (LR41)
        عمر البطارية
        > 100 ساعة تشغيل
        نطاق القياس
        نطاق من 35 درجة مئوية إلى 42,9 درجة مئوية
        الدقّة
        ±0,1 درجة مئوية لنطاق من 35 درجة مئوية إلى 42 درجة مئوية
        التوافق
        توافق مع MDD93/42/EEC

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        117 × 174,5 × 51  ملليمترًا

      • مراحل النمو

        المراحل
        كل المراحل

      • الجنس

        لـ
        الصبيان والبنات

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          الجوائز

          • * ±0,1 درجة مئوية بين 35 درجة مئوية و42 درجة مئوية عندما تبلغ حرارة الغرفة 22 درجة مئوية