يسمح بنمو الفم بشكل صحي*
إن كوب Bendy المزوّد بقشّة وبمقبضين مريحين من Philips Avent مثالي ليتعلّم الأطفال الشرب من الكوب للمرة الأولى بواسطة القشّة، كما يسمح بنمو صحي للفم.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسمح بنمو الفم بشكل صحي*
إن كوب Bendy المزوّد بقشّة وبمقبضين مريحين من Philips Avent مثالي ليتعلّم الأطفال الشرب من الكوب للمرة الأولى بواسطة القشّة، كما يسمح بنمو صحي للفم.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.* إكتشف كلّ المميزات
يسمح بنمو الفم بشكل صحي*
إن كوب Bendy المزوّد بقشّة وبمقبضين مريحين من Philips Avent مثالي ليتعلّم الأطفال الشرب من الكوب للمرة الأولى بواسطة القشّة، كما يسمح بنمو صحي للفم.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسمح بنمو الفم بشكل صحي*
إن كوب Bendy المزوّد بقشّة وبمقبضين مريحين من Philips Avent مثالي ليتعلّم الأطفال الشرب من الكوب للمرة الأولى بواسطة القشّة، كما يسمح بنمو صحي للفم.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.* إكتشف كلّ المميزات
إن الجزء الأسفل من القشّة مثني لتصل القشّة بسهولة إلى السائل، ممّا يسمح بالشرب بالوضعية الطبيعية.
تم تزويد القشّة بصمام مضمّن مانع للتسرّب لتجنب انسكاب السوائل. أمّا الغطاء القلّاب للقشّة فيحميها ويمنع التسرّب أثناء التنقل.
يمكن تجميع كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent وفكّه بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل كل القطع في الجلاية لراحة قصوى.
إن كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent مصنوع كليًا من مواد خالية من مادة BPA.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
يسمح كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent بنمو صحي لفم طفلك ويمرّن عضلات الفم فيجعلها أقوى.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.*
تم تصميم المقبضين المضمّنين بشكل مريح للطفل، ممّا يسمح له بإمساك الكوب بسهولة بيديه الصغيرتين. أمّا القشّة الطرية والمرنة فهي لطيفة على لثة الطفل. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الكوب مثاليًا لشرب السوائل بالقشّة للمرة الأولى بفضل حجمه الصغير ووزنه الخفيف.
يعتبر تعلّم شرب السوائل بشكل مستقل خطوة أساسية في نمو أي طفل. ونحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا. وطبعًا إن الحلول التي نقدمها والتي تضمن أفضل مستوى من الجودة هي خالية من مادة BPA وتم تطويرها لضمان الراحة والصحة.
المحتويات
مراحل النمو
حجم الكوب
بلد المنشأ