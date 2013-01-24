شرب بدون تسرّب
يتميّز كوب الشرب الجديد Avent من Philips الخالي من مادة BPA بصمام رهن لتسجيل براءة اختراع يضمن عدم تسرّب المشروب. كذلك، يضمن القمع الطري والمقابض عملية شرب سهلة لطفلك الصغير. فهو سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شرب بدون تسرّب
يتميّز كوب الشرب الجديد Avent من Philips الخالي من مادة BPA بصمام رهن لتسجيل براءة اختراع يضمن عدم تسرّب المشروب. كذلك، يضمن القمع الطري والمقابض عملية شرب سهلة لطفلك الصغير. فهو سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات
شرب بدون تسرّب
يتميّز كوب الشرب الجديد Avent من Philips الخالي من مادة BPA بصمام رهن لتسجيل براءة اختراع يضمن عدم تسرّب المشروب. كذلك، يضمن القمع الطري والمقابض عملية شرب سهلة لطفلك الصغير. فهو سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شرب بدون تسرّب
يتميّز كوب الشرب الجديد Avent من Philips الخالي من مادة BPA بصمام رهن لتسجيل براءة اختراع يضمن عدم تسرّب المشروب. كذلك، يضمن القمع الطري والمقابض عملية شرب سهلة لطفلك الصغير. فهو سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميم القمع بزاوية لمساعدة الأطفال على الشرب من الكوب للمرة الأولى بسهولة من دون إمالة الرأس إلى الخلف كثيرًا.
تساعد مقابض كوب التدريب طفلك على إمساك الكوب والشرب منه بمفرده. فهي مصمّمة ليتمكّن الطفل من إمساكها بسهولة بيدَيه الصغيرتَين وهي مصنوعة من المطاط لمقاومة الانزلاق.
إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
لا فوضى بعد الآن! يضمن الصمام الجديد، رهن تسجيل براءة اختراع، خروج المياه فقط عندما يشرب الطفل من القمع.
يساعد الغطاء الصحي على إبقاء القمع نظيفًا، سواء كان في المنزل أو أثناء التنقل.
المحتويات
مراحل النمو
بلد المنشأ
المواد
الوزن والأبعاد
الملحقات