الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

إن الحلمة المخصصة للطعام السميك من Philips Avent مثالية للطعام ذي القوام الأكثر كثافة، مثل الحبوب أو الحساء. تتميّز الحلمة بتصميم مبتكر على شكل البتلات لالتقام طبيعي شبيه للثدي، وذلك للدمج بين الرضاعة من الثدي ومن الرضّاعة بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات