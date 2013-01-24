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Philips Avent

حلمة Natural

SCF655/27
Avent
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Avent
  • الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة
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    Philips Avent حلمة Natural

    SCF655/27
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    بفضل حلمة Natural بالتدفق المتغير من Philips Avent، يمكنك ضبط معدل التدفق من خلال تدوير الرضّاعة فحسب. تتميز الحلمة بتصميم بتلات مبتكر لالتقام طبيعي شبيه بالتقام الثدي، ولسهولة المزج بين الرضاعة الطبيعية وبواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent حلمة Natural

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    بفضل حلمة Natural بالتدفق المتغير من Philips Avent، يمكنك ضبط معدل التدفق من خلال تدوير الرضّاعة فحسب. تتميز الحلمة بتصميم بتلات مبتكر لالتقام طبيعي شبيه بالتقام الثدي، ولسهولة المزج بين الرضاعة الطبيعية وبواسطة الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

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      الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

      • قطعتان
      • تدفق متغيّر
      • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      حلمة خالية من مادة الـ BPA

      حلمة خالية من مادة الـ BPA

      هذه الحلمة مصنوعة من السيليكون - وهي مادة خالية من BPA (بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي 2011‎/8/EU

      معدلات تدفق مختلفة لتوفير رضاعة مريحة

      تقدّم Philips Avent أربعة معدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تقدّم Philips Avent حلمة تدفق لحديثي الولادة بثقب واحد (من تاريخ الولادة وما فوق) وحلمة تدفق بطيء بثقبين (للأطفال بعمر شهر واحد وما فوق) وحلمة تدفق متوسط بثلاثة ثقوب (للأطفال بعمر ثلاثة أشهر وما فوق) وحلمة تدفق سريع بأربعة ثقوب (للأطفال بعمر ستة أشهر وما فوق). تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.

      تتوافق مع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural

      إننا ننصح باستخدام حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط مع الرضّاعات من نوع Natural.

      ضبط معدل التدفق لراحة الطفل

      يمكنك ضبط معدل التدفق بحسب كثافة السوائل بواسطة حلمة التدفّق المتغير لملاءمة أسلوب رضاعة الطفل بشكل مثالي. نوصي باستخدام الحلمة للسوائل الأكثر كثافة كالحليب بمعادلة مقاومة التقيؤ (AR) (المكثّف) أو الحليب المخلوط مع أرز الأطفال أو الحليب المخلوط مع طعام الأطفال أو الحساء... عندما يصبح طفلك جاهزًا لتدفق أسرع، نوصي باستخدام حلمة الرضاعة الكثيفة من Philips Avent.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        حلمة طرية تتيح التدفق المتغير
        2  قطعة

      • التصميم

        تصميم الحلمة
        • حلمة عريضة على شكل الثدي
        • بتلات مريحة وفريدة
        • عريضة جدًا

      • حلمة

        سرعة التدفق
        تدفق متغيّر
        الثقوب
        شق
        أشهر
        الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر

      • مراحل النمو

        المراحل
        للأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        رضاعة
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        حلمة
        • بتلات مريحة وفريدة
        • حلمة فائقة الطراوة والمرونة
        7صمام مضاد للمغص
        نظام متقدم مضاد للمغص

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