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Philips Avent

لهّاية ultra air

SCF376/11
Avent
Avent
  • لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة
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    Philips Avent لهّاية ultra air

    SCF376/11

    لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز ultra air night بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة الحساسة ناعمة وجافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لتتمكّني من رؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra air

    لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز ultra air night بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة الحساسة ناعمة وجافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لتتمكّني من رؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة إكتشف كلّ المميزات

    لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز ultra air night بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة الحساسة ناعمة وجافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لتتمكّني من رؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra air

    لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس ويسهل العثور عليها في الليل. تتميّز ultra air night بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة الحساسة ناعمة وجافة، بالإضافة إلى زر التوهّج في الظلام، لتتمكّني من رؤيتها حتى عندما تكون الأضواء منطفئة إكتشف كلّ المميزات

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      لهّاية خفيفة وتسمح بتسرّب الهواء للبشرة الحسّاسة

      يسهل العثور عليها في الظلام

      • مع زر التوهّج في الظلام
      • للأطفال بين 0 و6 أشهر
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      للسماح للبشرة الحساسة بالتنفس

      للسماح للبشرة الحساسة بالتنفس

      فتحات تهوية كبيرة جدًا لتهوية بشرة طفلك بلطف فتبقى ناعمة وجافة.

      يستند إلى البشرة بلطف

      يستند إلى البشرة بلطف

      تم تصميم ultra air مع وقاء خفيف الوزن وبحواف مستديرة لراحة قصوى.

      يسهل العثور عليها عندما تكون الأضواء منطفئة

      يسهل العثور عليها عندما تكون الأضواء منطفئة

      يمكنك استخدام زر التوهّج بالليل في ultra air للعثور على لهّاية طفلك بسرعة بدون الحاجة إلى تشغيل الأضواء.

      الملمس المثالي للشعور بالراحة

      الملمس المثالي للشعور بالراحة

      تم تصميم كل تفاصيل لهّاية ultra air لتكون خفيفة ومريحة، بما في ذلك الحلمة الحريرية.

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      يحبّها الأطفال في كل أنحاء العالم*

      لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.

      تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

      تتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة

      اعتني بنمو فم طفلك مع لهّاية بتصميم متناسق يتماشى مع الشكل الطبيعي للحلق والأسنان واللثة.

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      يمكن استخدام حقيبة السفر للهّاية ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        لهّاية ultra air
        2  قطعة

      • الملحقات المضمّنة

        جهاز التعقيم/علبة الحمل
        نعم

      • أمان

        مقبض أمان دائري
        نعم
        خالٍ من BPA
        نعم

      • صحي

        سهل التنظيف
        نعم
        يمكن تعقيمها
        نعم
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم

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          • يجب شحن لهّاية ultra air night في ضوء النهار/المنزل لمدة ساعة واحدة على الأقل
          • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في لهّايات ultra air وultra soft المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر و18 شهرًا يبلغ 98%.
          • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
          • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات