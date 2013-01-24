عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة. إكتشف كلّ المميزات
عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز جهاز التعقيم بتصميم مؤلف من وحدات منفصلة، يسمح لك بوضع الرضّاعات والملحقات بمرونة تامة وتنظيمها بسهولة. بالتالي، يمكن تعبئته وإفراغه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، لا يشغل الجهاز مساحة كبيرة في المطبخ.
يستخدم جهاز التعقيم البخار الطبيعي لتعقيم رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى ويقضي على 99,9% من الجراثيم الضارة بدون استخدام أي مواد كيميائية. جهاز مثالي لتوفير راحة البال لجهة ضمان تعقيم رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى.
يُبقي جهاز التعقيم محتوياته معقّمة لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا، مثل رضّاعات الأطفال وشافطات حليب الأم، وغيرها.
تستغرق مدة التعقيم 6 دقائق فقط. بعد هذا الوقت، يتوقف جهاز التعقيم عن التشغيل تلقائيًا، ويمنحك تعقيمًا سريعًا وسليمًا.
يستوعب لغاية ست رضّاعات Avent 330 ملل/11 أونصة من Philips نوع Classic وNatural لتعقيمها في الوقت نفسه.
بفضل التصميم المفتوح الذي يتميّز به منتجنا، يمكنك الحفاظ على لوح التسخين نظيفًا بسهولة تامة، مما يسمح لك بالتعقيم باستخدام بخار نظيف في كل مرة.
يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.
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