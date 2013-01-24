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Philips Avent

حاوية الحليب المجفف

SCF135/07
Avent
Avent
  • مثالية للسفر مثالية للسفر مثالية للسفر
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    Philips Avent حاوية الحليب المجفف

    SCF135/07

    مثالية للسفر

    يمكن لهذه الوحدة أن تستوعب 3 حصص تم قياسها مسبقاً من الحليب المجفف في خانات منفصلة. عندما تصبحين جاهزة لإرضاع الطفل، ما عليك سوى وضع الحليب المجفف في الرضّاعة التي تحتوي على المياه الباردة المغلية سابقًا. كما يمكنك إزالة الأجزاء الداخلية لاستخدامها كحاوية أو وعاء. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حاوية الحليب المجفف

    مثالية للسفر

    يمكن لهذه الوحدة أن تستوعب 3 حصص تم قياسها مسبقاً من الحليب المجفف في خانات منفصلة. عندما تصبحين جاهزة لإرضاع الطفل، ما عليك سوى وضع الحليب المجفف في الرضّاعة التي تحتوي على المياه الباردة المغلية سابقًا. كما يمكنك إزالة الأجزاء الداخلية لاستخدامها كحاوية أو وعاء. إكتشف كلّ المميزات

    مثالية للسفر

    يمكن لهذه الوحدة أن تستوعب 3 حصص تم قياسها مسبقاً من الحليب المجفف في خانات منفصلة. عندما تصبحين جاهزة لإرضاع الطفل، ما عليك سوى وضع الحليب المجفف في الرضّاعة التي تحتوي على المياه الباردة المغلية سابقًا. كما يمكنك إزالة الأجزاء الداخلية لاستخدامها كحاوية أو وعاء. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حاوية الحليب المجفف

    مثالية للسفر

    يمكن لهذه الوحدة أن تستوعب 3 حصص تم قياسها مسبقاً من الحليب المجفف في خانات منفصلة. عندما تصبحين جاهزة لإرضاع الطفل، ما عليك سوى وضع الحليب المجفف في الرضّاعة التي تحتوي على المياه الباردة المغلية سابقًا. كما يمكنك إزالة الأجزاء الداخلية لاستخدامها كحاوية أو وعاء. إكتشف كلّ المميزات

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      مثالية للسفر

      خالية من مادة الBPA

      • 3 حصص
      يمكن إخراج الجزء الداخلي

      يمكن إخراج الجزء الداخلي

      يمكن إخراج الجزء الداخلي لتحويله إلى كوب عملي يُستخدم لوضع وجبة خفيفة

      تستوعب كمية من مسحوق الحليب الصناعي المجفف تكفي لثلاث وجبات من 260 مل/ 9 أونصات

      تستوعب كمية من مسحوق الحليب الصناعي المجفف تكفي لثلاث وجبات من 260 مل/ 9 أونصات

      تستوعب حاوية الحليب المجفّف من Philips Avent ‏3 حصص مقدّرة مسبقًا من الحليب المجفّف - مثالية للسفر

      الحاوية بكاملها قابلة للتعقيم وآمنة في غسّالة الصحون ويمكن وضعها في المايكرويف

      يمكن تعقيم كافة القطع ووضعها في المايكرويف وهي آمنة في غسّالة الصحون

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • للأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم

      • المحتويات

        حاوية الحليب المجفف
        1  قطعة

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