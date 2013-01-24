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Philips Avent

رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

SCF051/17
Avent
Avent
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
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    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    SCF051/17

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      • رضّاعة
      • 4 أونصات/120 مل
      • حلمة تدفق لحديثي الولادة
      • من تاريخ الولادة وما فوق
      حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

      حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

      تتميّز الحلمة بملمسها الطري جدًا، وهي مصممة لتشبه ملمس الثدي.

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي، مع البتلات المريحة والفريدة التي نقدّمها، للحصول على حلمة مرنة، تسمح برضاعة طبيعية أكثر من دون الانقباض.

      مقاومة للسخونة

      مقاومة للسخونة

      إن الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural مقاومة للسخونة والصدمات الحرارية. ويمكن بالتالي تخزينها في الثلاجة، وتسخينها، كما يمكن تعقيمها.

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تقدّم مجموعة Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

      يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك، عند الحاجة!

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

      زجاج صيدلاني

      زجاج بوروسيليكات بجودة متميزة، لضمان أعلى مستويات الجودة ولنقاوة مثالية.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        الرضّاعة
        • الزجاج
        • خالية من مادة BPA*
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        1  قطعة

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        • يمكن غسلها في غسالة الأطباق ووضعها في المايكرويف

      • مراحل النمو

        المراحل
        للأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوظائف

        رضاعة
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        حلمة
        حلمة طرية ومرنة جدًا، بتلات فريدة ومريحة
        7صمام مضاد للمغص
        نعم

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