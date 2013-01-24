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Philips Avent

رضّاعة Natural للأطفال

SCF039/17
Avent
Avent
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
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    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF039/17

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      • رضّاعة
      • 2 أونصات/60 مل
      • حلمة التدفق الأول
      • منذ الولادة
      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

      حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

      تتميّز الحلمة بملمسها الطري جدًا، وهي مصممة لتشبه ملمس الثدي.

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

      تصميم مرن ولولبي، مع البتلات المريحة والفريدة التي نقدّمها، للحصول على حلمة مرنة، تسمح برضاعة طبيعية أكثر من دون الانقباض.

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تقدّم مجموعة Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      رضّاعة أصغر حجمًا سعة أونصتين/60 مل مصممة لحديثي الولادة

      رضّاعة أصغر حجمًا للمساعدة في ضمان توفير الكمية المناسبة لمعدة طفلك الأصغر.

      حلمة للتدفق الأبطأ

      حجم فتحة أصغر لتحكّم أفضل بمعدل التدفق، للأطفال الذين يشربون بشكل أبطأ.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • مراحل النمو

        المراحل
        للأطفال بين 0 و6 أشهر

      • سهولة الاستعمال

        استخدام الرضّاعة
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل

      • الوظائف

        7صمام مضاد للمغص
        نظام متقدم مضاد للمغص
        رضاعة
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        حلمة
        حلمة طرية ومرنة جدًا، بتلات فريدة ومريحة

      • المواد

        الرضّاعة
        • البوليبروبيلين
        • خالية من مادة BPA*
        حلمة
        • خالية من مادة BPA*
        • سيليكون

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        1  قطعة

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