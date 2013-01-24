قريبة دائماً من طفلك
يسمح لك جهاز Avent SCD831 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قريبة دائماً من طفلك
يسمح لك جهاز Avent SCD831 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات
قريبة دائماً من طفلك
يسمح لك جهاز Avent SCD831 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قريبة دائماً من طفلك
يسمح لك جهاز Avent SCD831 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات
إقران فريد بسماعة الهاتف لاتصال خاص وآمن بطفلك، مع تقنية FHSS التكيفية (الطيف المنتشر للقفز الترددي) الجديدة لأدنى مستوى من التداخل.
يمكنك رؤية طفلك ليلاً نهاراً بواسطة الرؤية الليلية عبر الأشعة تحت الحمراء الواضحة جدًا والتي تعمل تلقائيًا في الظلام. استمتعي بمشاهدة طفلك أثناء نومه بفضل الشاشة الملونة العالية الدقة بحجم كبير يبلغ 2,7 بوصات.
شغّلي وضع ECO للتقليل من استهلاك الطاقة في الأوقات الهادئة في غرفة الطفل بينما تبقين مطمئّنة بأنك على اتصال بطفلك عبر مؤشر الارتباط الفريد. يوقف وضع ECO تشغيل إرسال إشارات الصوت/الفيديو وتقوم الوحدات بالاتصال فقط عندما يُصدر الطفل صوتًا.
يصل نطاق التشغيل في الداخل حتى 50 مترًا*. أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 300 متر*.
تتيح وحدة الأهل الملائمة والقابلة لإعادة الشحن المراقبة بحرية تامة ومن دون أسلاك لغاية 10 ساعة قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.
كل ما يحتاج إليه طفلك أحياناً هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بكبسة زر واحدة يمكنك التواصل مع طفلك أينما كنت في المنزل أو حوله.
لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة لتهدّئ من روع طفلك. من أي غرفة في المنزل، يمكنك تحديد إحدى النغمات الخمس المهدّئة مما يساعد طفلك على الاسترسال فوراً في النوم.
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. بات بإمكانك الآن مشاهدة طفلك وسماعه في أي وقت بصوت عالي الجودة وشديد الوضوح.
اعرفي دائمًا عندما يكون جهاز المراقبة ضمن النطاق ومتصلاً. ستعلمك وحدة الأهل عندما يكون جهاز المراقبة خارج النطاق أو عند انخفاض مستوى الطاقة، مما يساعدك في التأكد من أنك على اتصال دائم بطفلك.
تمكّنك هذه الوظيفة من ضبط مستوى تحسّس الميكروفون في الوحدة الخاصة بالطفل. يحدد تحسّس الميكروفون مستوى الضوضاء الذي تلتقطه الوحدة الخاصة بالطفل؛ على سبيل المثال فقد تريدين أن تسمعي بكاء طفلك، ولكن قد لا تكوني مهتمة جدًا في الاستماع إلى مناغاته.
الميزات
الراحة
الطاقة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات