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Nose trimmer series 3000

أداة تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين

NT3650/16
  • راحة قصوى بدون سحب الشعر راحة قصوى بدون سحب الشعر راحة قصوى بدون سحب الشعر
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    Nose trimmer series 3000 أداة تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين

    NT3650/16

    راحة قصوى بدون سحب الشعر

    تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 3000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد. إكتشف كلّ المميزات

    Nose trimmer series 3000 أداة تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين

    راحة قصوى بدون سحب الشعر

    تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 3000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد. إكتشف كلّ المميزات

    راحة قصوى بدون سحب الشعر

    تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 3000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد. إكتشف كلّ المميزات

    Nose trimmer series 3000 أداة تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين

    راحة قصوى بدون سحب الشعر

    تسمح لك أداة تشذيب شعر الأنف من السلسلة 3000 من Philips بتشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة. تم تصميم تقنية PrecisionTrim ونظام Protective Guard الجديدَين لضمان عملية تشذيب سهلة وفعالة بدون عناء السحب والشد. إكتشف كلّ المميزات

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      راحة قصوى بدون سحب الشعر

      تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة قصوى

      • راحة قصوى، بدون سحب الشعر
      • نظام Protective Guard
      • قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
      • مشطان للحاجبَين وحقيبة صغيرة
      تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة

      تشذيب شعر الأنف والأذن والحاجبَين براحة تامة

      يمكنك الوصول إلى شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه وإزالته بسهولة. تأكد من أن فتحتَي أنفك نظيفتان قبل الاستخدام وأدخل أداة التشذيب في أنفك بحذر بمسافة لا تتخطى 0,5 سم وحركها ببطء بشكل دائري. عند تشذيب شعر الأذن، تأكد من أن الأذنَين خاليتان من الشمع. بالنسبة إلى شعر الحاجبَين، ضَع أحد المشطَين (3 و5 مم) في التجويفات وقم بالتشذيب من خلال الضغط برفق والتحريك بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر لقص شعر الحاجبَين بطريقة متساوية وبالطول الذي تريده.

      يوفر حامي البشرة الذي نقدّمه عملية تشذيب سهلة وآمنة

      يوفر حامي البشرة الذي نقدّمه عملية تشذيب سهلة وآمنة

      يوفر نظام Protective Guard الذي نقدّمه غطاءً للشفرات تم تصميمه لضمان عدم ملامستها البشرة على الإطلاق أثناء توجيه شعرك نحو عنصر القص بأمان. وتم تصميم نظام Protecive Guard ليصبح التشذيب مريحًا وآمنًا، وللحد من الشعيرات التي لا يتم التقاطها مع الحماية من سحب الشعر، أو شدّه أو الشقوق والجروح.

      تشذيب الشعر بدون مجهود بواسطة أداة قص بجانبَين سريعة الحركة

      تشذيب الشعر بدون مجهود بواسطة أداة قص بجانبَين سريعة الحركة

      تتميّز أداة القص المبتكرة التي نقدّمها بجانبَين لضمان قص الشعر بالكامل، بسرعة وبدون مجهود من أي زاوية وفي أي اتجاه. إن الشفرات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين وتم تصميمها لتدوم طويلاً.

      مقبض غير مالس مع مفتاح منزلق للتشغيل/إيقاف التشغيل

      مقبض غير مالس مع مفتاح منزلق للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل جهازك بسهولة باستخدام يد واحدة. يمكّنك المقبض غير المالس من الإمساك بالجهاز بأفضل طريقة حتى أثناء الحلاقة الرطبة، لتحكّم أفضل عند تشغيل أداة التشذيب.

      قابلة للغسل بالكامل لتنظيف سهل

      قابلة للغسل بالكامل لتنظيف سهل

      إن أداة التشذيب هذه مقاومة للمياه، فيسهل تنظيفها: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية.

      بطارية AA مضمّنة في العلبة

      بطارية AA مضمّنة في العلبة

      تعمل أداة التشذيب هذه بواسطة بطارية AA واحدة مضمّنة في العلبة، فتكون أداة التشذيب جاهزة للاستخدام على الفور. لتغيير البطارية، افتح الجهاز من خلال تدوير الجهة السفلية نحو اليسار برفق. اسحب الجهة السفلية نحوك للوصول إلى حجرة البطارية.

      مصممة لتدوم طويلاً

      مصممة لتدوم طويلاً

      تم تصميم كل منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً ولتوفير أداء موثوق به مرة بعد مرة. تأتي أداة التشذيب هذه مع ضمان عالمي لمدة سنتَين.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        شفرات عالية الأداء
        لعملية تشذيب ناعمة
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        رطب وجاف
        يمكن استخدامها في الحمام
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

      • الملحقات

        المشط
        • مشط للحاجبين
        • مشط بدقة 5 مم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للسفر

      • التصميم

        اللون
        رمادي
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        AA

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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