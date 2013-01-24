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Multigroom series 9000

12 في 1، للوجه والرأس والجسم

MG9710/93
  • تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم
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    Multigroom series 9000 12 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG9710/93

    تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم

    أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثالية إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 9000 12 في 1، للوجه والرأس والجسم

    تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم

    أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثالية إكتشف كلّ المميزات

    تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم

    أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثالية إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 9000 12 في 1، للوجه والرأس والجسم

    تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم

    أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثالية إكتشف كلّ المميزات

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      تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم

      إصدار Prestige: مجموعة تشذيب الشعر المتميّزة 12 في 1

      • 12 أداة
      • شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي
      • وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
      • يمكن استخدامها في الحمام
      شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي تدوم طويلاً

      شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي تدوم طويلاً

      تتميّز الشفرات المعدنية بتقنية الشحذ الذاتي بأنها تدوم طويلاً. حتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات كما في اليوم الأول من استخدامها.

      تقنية OneBlade الفريدة

      تقنية OneBlade الفريدة

      تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم. يمكن استخدمها لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (200 مرة في الثانية) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 12 أداة

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 12 أداة

      تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      6 أمشاط لتشذيب شعر الوجه والرأس والجسم

      6 أمشاط لتشذيب شعر الوجه والرأس والجسم

      مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط واحد قابل للضبط (3-7 مم)، مشطان للشعر (9,12 مم)، مشط للجسم OneBlade (3 مم)

      استمتع بحواف دقيقة

      استمتع بحواف دقيقة

      احصل على الخطوط المثالية في ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين، مما يتيح لك رؤية كل شعرة تقصها.

      تخلّص من الشعر

      تخلّص من الشعر

      لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، ما يحافظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله باستخدام أداة التسريح الهجينة هذه الملائمة للبشرة الحساسة.

      حامي بشرة قابل للتثبيت للمناطق الحساسة

      حامي بشرة قابل للتثبيت للمناطق الحساسة

      ركّب حامي البشرة لضمان طبقة حماية إضافية في المناطق الحساسة.

      وقت التشغيل: لغاية 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      وقت التشغيل: لغاية 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      توفر بطارية الليثيوم أيون العالية الأداء وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة لكل عملية شحن كاملة لمدة ساعة. أما الشحن سريع لمدة 5 دقاق، فيمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة.

      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

      تم تصميم أداة التشذيب هذه لتكون مقاومة المياه، فتتمكّن من استخدامها بطريقة مريحة أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة تحت مياه الحنفية.

      كل شفرة قابلة للاستبدال تدوم 4 أشهر

      كل شفرة قابلة للاستبدال تدوم 4 أشهر

      أداة OneBlade من Philips المتينة التي ليس عليك استبدالها إلا كل 4 أشهر* للحصول على أداء فائق.

      تخزين كل الأدوات للتنقل

      تخزين كل الأدوات للتنقل

      تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي بفضل حقيبة صغيرة لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها وإبقاء كل الملحقات في مكان واحد. 

      ضمان لسنتين

      ضمان لسنتين

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد الأدوات
        12 أداة
        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب معدنية
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
        • مشطان للحية الخفيفة
        • مشطان للشعر
        • مشط للجسم قابل للتثبيت
        • حامي بشرة قابل للتثبيت
        • شفرة OneBlade إضافية
        • مقبض OneBlade
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • نظام قص

        عنصر القص
        شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي
        تقنية OneBlade الفريدة
        نعم

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء للتخزين
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        • 120 دقيقة (Multigroom)
        • 60 دقيقة (OneBlade)
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن كامل لمدة 4 ساعات (OneBlade)
        • شحن سريع لمدة 5 دقائق (Multigroom)
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        شاشة عرض
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رأس بديل
        • QP210،‏ QP220،‏ QP610،‏ QP620
        • يجب الاستبدال كل 4 أشهر*

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