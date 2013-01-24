ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات
ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات
إن التنظيف ما بين الأسنان مهم جدًا لصحة الفم بشكل عام. وتُعتبر AirFloss طريقة سهلة للتنظيف بعمق بين الأسنان، ممّا يساعد على تشكيل عادة صحية. بعد ثلاثة أشهر من استخدام AirFloss، يستمر 96% من منظفي الأسنان بالخيط باستخدام AirFloss أربع أيام أو أكثر في الأسبوع.
من شأن الفتحة الضيقة ذات الزوايا ورأس التوجيه تسهيل العثور على الموضع المناسب. مرّر الفرشاة على طول سطح الأسنان بالقرب من خط اللثة فحسب، إلى أن يستقر الرأس في الأخدود الذي يفصل الأسنان عن بعضها.
فوهة رفيعة وبتصميم مع زاوية لتسهيل الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها
سهولة الاستعمال
العناصر المرفقة
أداء التنظيف