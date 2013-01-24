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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6800/44
Sonicare
Sonicare
  • أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ. أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ. أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6800/44

    أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد. إكتشف كلّ المميزات

    أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد. إكتشف كلّ المميزات

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      أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

      تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط.

      • مستشعر الضغط المضمّن
      • وضع تنظيف واحد
      • ميزة BrushSync
      تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

      تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

      اضغط على رأس الفرشاة W2 Optimal White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامة أكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبتت قدرته سريريًا على تبييض الأسنان في غضون أسبوع فقط.

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

      لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

      إن هذه التقنية ممكّنة لاستخدام رقاقة صغيرة للكشف عن رأس الفرشاة الذكي والمقبض الذكي ومزامنتهما. ويعدّ ثنائي المقبض الذكي ورأس الفرشاة الذكي مزيجًا قويًا يمكّن التذكيرات الذكية بالاستبدال.

      اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

      اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

      تتعرّض كل رؤوس الفرشاة إلى التلف مع مرور الوقت. إلا أن تقنية BrushSync التي نقدّمها تتعقّب المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. وستعلم عندما يحين وقت استبدال الرأس، بفضل ضوء متوفر على مقبض الفرشاة وإشارة صوتية قصيرة. بهذه الطريقة، تضمن أن رأس الفرشاة يعمل بطريقة جيدة.

      سيتم تنبيهك حين تضغط بشكل مفرط

      سيتم تنبيهك حين تضغط بشكل مفرط

      قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، إلا أنّ فرشاة أسنانك ستلفت انتباهك لذلك. إذا بدأت تنقل هذا الضغط إلى اللثة، فستصدر فرشاة الأسنان صوتًا نابضًا لتذكيرك بتخفيف الضغط.

      آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

      آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

      يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. فتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها مناسبة للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تجنب التسوّس وتحسين صحة اللثة.

      طريقة رائعة لتعتاد على فرشاة أسنانك الجديدة

      طريقة رائعة لتعتاد على فرشاة أسنانك الجديدة

      قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. لذلك، يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة أسنانك الجديدة.

      تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

      تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

      يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المناسب لتنظيف كل قسم من فمك، بينما ينبّهك Smartimer الذي نقدّمه عند بلوغ وقت الدقيقتين الذي ويوصى به لتنظيف الأسنان.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        مستويان من القوة
        • منخفض
        • مرتفع

      • العناصر المرفقة

        مقبض
        ProtectiveClean ‏(عدد 1)
        رؤوس الفرشاة
        W2 Optimal White (عدد 1)
        الشاحن
        1

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أسود رمادي

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        الفوائد الصحية
        للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس
        فوائد التبييض
        تبييض الأسنان في أسبوع واحد
        معلومات عن الضغط
        اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
        موقت
        SmarTimer وQuadpacer

      • تقنية المستشعر الذكي

        مستشعر الضغط
        للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
        تذكير بالاستبدال من BrushSync
        • اعرف دائمًا عندما
        • يحين وقت استبدال رؤوس الفرشاة

      • سهولة الاستعمال

        توافق المقبض
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        تذكير الاستبدال
        • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
        • يضيء رمز التذكير
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        تصميم مريح
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى أسبوعين

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى أسبوعين

      • الطاقة

        فولتية
        100-240 فولت، 50-60 هرتز

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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