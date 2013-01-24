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Philips Sonicare Elite+

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX3215/08
Sonicare
Sonicare
  • تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق * تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق * تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *
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    Philips Sonicare Elite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX3215/08

    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare Elite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل. إكتشف كلّ المميزات

    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Sonicare Elite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

    تم تصميم فرشاة الأسنان هذه لتكون مثالية للانتقال من مرحلة استخدام فرشاة الأسنان اليدوية. ستشعر وكأنك لم تنظيف أسنانك بفرشاة الأسنان من قبل. إكتشف كلّ المميزات

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      تم إثبات قدرتها سريريًا على توفير تنظيف فائق *

      إزالة ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البلاك*

      • إعداد واحد
      • رأس فرشاة واحد
      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 3 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

      إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 3 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

      تعمل الشعيرات الكثيفة والعالية الجودة على إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 3 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية. وتلائم الشعيرات المحدّدة شكل أسنانك لتمكينك من تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

      طريقة رائعة لتعتاد على فرشاة أسنانك الجديدة

      طريقة رائعة لتعتاد على فرشاة أسنانك الجديدة

      قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. لذلك، يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة أسنانك الجديدة.

      عمر البطارية

      عمر البطارية

      تدوم حتى 14 يومًا بين فترات الشحن.

      نظام رأس فرشاة قابل للتثبيت

      نظام رأس فرشاة قابل للتثبيت

      يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة مُحكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان PowerUp Battery وEssence+‎‏/Elite+‎‏/CleanCare+‎ من Philips Sonicare.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي

      • العناصر المرفقة

        مقبض
        1 Elite+‎
        رؤوس الفرشاة
        C1 ProResults واحد بحجم قياسي
        الشاحن
        1

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أزرق فاتح

      • أداء التنظيف

        موقت
        SmarTimer وQuadpacer
        Performance
        لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى ثلاثة أضعاف*

      • سهولة الاستعمال

        مقبض
        تصميم مريح
        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        NiMH
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        لغاية 14 يومًا

      • الطاقة

        فولتية
        100-240 فولت، 50-60 هرتز

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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