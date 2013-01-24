للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة
حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة
حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات
للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة
حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للخلط والفرم والطحن بسهولة تامة
حضّر المشروبات والمخفوقات والتغميسات ومشروبات الكوكتيل المثلجة والتوابل المطحونة لأطباقك المفضّلة بسرعة وسهولة. يعمل كل من المحرك بقوة 350 واط، والدورق بتصميم مريح وصغير والمزوّد بشفرة نجمية رباعية سويًا بسلاسة عالية لتزويدك بنتائج رائعة. إكتشف كلّ المميزات
جهاز سريع وسهل الاستخدام لنتائج خلط أنعم. قم بخلط مكوناتك المفضلة خلال حوالى 30 ثانية فقط بواسطة المحرك القوي بقوة 350 واط والشفرة النجمية الرباعية.
يستطيع الخلاط الصغير تحضير كل شيء، سواء كان تغميسة بالخضار أو مشروب فاكهة صحي. اخلط واسحق المكونات، حتى القاسية منها، من الكيوي إلى مكعبات الثلج.
بفضل التصميم الصغير والعصري، يمكنك وضع الخلاط الصغير على سطح عمل المطبخ وإبقاؤه في متناول يدك للأيام المليئة بالانشغالات عندما تكون على عجلة من أمرك.
استمتع براحة استخدام الملحقات القابلة للفك التي يمكنك تنظيفها في الجلاية.
تحكم بدرجة سرعة ونعومة خلط المكونات بفضل زرين لإعدادات السرعة من أجل تحضير مشروبات مثالية كل مرة.
مع أسلوب حياتك المزدحم، ستعشق سهولة تحضير مشروبات الفاكهة الصحية كل يوم وحملها معك. اخلط المكونات في الوعاء ثم احمله معك لتناول المشروبات الصحية أثناء التنقل.
يسهل عليك إبقاء الخلاط عند أعلى مستوى من الأداء، إذ يمكنك فك الشفرة النجمية الرباعية من دورق الخلاط لتنظيفها بسرعة وبدون عناء بعد كل استخدام.
يمكنك فعل كل هذا بواسطة ملحق المفرمة متعددة الاستعمالات. حضّر مجموعة متنوعة من التغميسات واليخنات والصلصات بواسطة المفرمة متعددة الاستعمالات، فهي مثالية لفرم الخضار مثل البصل بالإضافة إلى الأعشاب والمكسرات واللحم.
الملحقات
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
التصميم
اللون الخارجي
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
الخدمة
الاستدامة