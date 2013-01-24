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Advanced

مسرّح الشعر بالهواء

HP8656/03
1 الجوائز
  • تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية
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    Advanced مسرّح الشعر بالهواء

    HP8656/03
    1 الجوائز

    تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    Air Styler Advanced من Philips للحصول على تسريحات الشعر السهلة كل يوم. يتم توزيع الهواء الساخن عبر الفرشاة، في حين تعزز العناية الأيونية لمعان شعرك بصورة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    Advanced مسرّح الشعر بالهواء

    تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    Air Styler Advanced من Philips للحصول على تسريحات الشعر السهلة كل يوم. يتم توزيع الهواء الساخن عبر الفرشاة، في حين تعزز العناية الأيونية لمعان شعرك بصورة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    Air Styler Advanced من Philips للحصول على تسريحات الشعر السهلة كل يوم. يتم توزيع الهواء الساخن عبر الفرشاة، في حين تعزز العناية الأيونية لمعان شعرك بصورة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

    Advanced مسرّح الشعر بالهواء

    تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

    Air Styler Advanced من Philips للحصول على تسريحات الشعر السهلة كل يوم. يتم توزيع الهواء الساخن عبر الفرشاة، في حين تعزز العناية الأيونية لمعان شعرك بصورة إضافية. إكتشف كلّ المميزات

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      تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية

      • 5 ملحقات تسريح
      • توزيع حرارة متساو
      • عناية أيونية
      • نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect
      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

      يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

      الحد من الحرارة الزائدة عبر تقنية توزيع الحرارة بالتساوي

      إن تقنية توزيع الحرارة بطريقة متساوية تزوّد شعرك بحماية قصوى من الإحماء المفرض، وبالتالي تساعد في الحفاظ عليه صحيًا ولامعًا.

      5 أكسسوارات

      يتميّز جهاز Air Styler هذا بـ 5 ملحقات لابتكار تسريحات مختلفة، بدءًا من الشعر المالس بشكل طبيعي ووصولاً إلى التموجات المحددة والكثافة عند الجذور.

      فُرَش بطبقة من السيراميك لمزيد من العناية

      تشتمل الفُرَش على طبقة من السيراميك لمنع التجفيف الزائد. وتساعد في توزيع الحرارة بشكل أكثر تساويًا وتجنب المناطق الساخنة على الشعر التي تؤدي إلى تعرضه للحرارة الزائدة والتجفيف الزائد.

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

      فرشاة تمليس مسطحة لشعر مالس بمظهر طبيعي

      صُممت فرشاة التمليس على شكل مجداف لمساعدتك في الحصول على شعر مالس بشكل طبيعي بتمريرة واحدة.

      ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

      تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

      فرشاة بشعيرات قابلة للسحب حجم 30 مم لتموجات محددة

      تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

      مكثف حجم لإضافة مزيد من الحجم عند الجذور

      احصلي على كثافة شعر عند الجذور بفضل ملحق مكثف الحجم المصمم خصيصًا.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        تقنية توزيع الحرارة بالتساوي (EHD)
        نعم
        تقنية أيونية
        نعم
        طبقات من السيراميك للفُرَش
        نعم
        ThermoProtect
        نعم

      • ملحقات

        فرشاة تمليس مسطحة
        لمظهر أملس طبيعي
        ThermoBrush حجم 38 مم
        لتموجات وتسريحات سلسة
        فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
        لتموجات وتجعدات خالية من التشابك
        فوهة
        لتيار هواء مركز
        مكثف الحجم
        لزيادة الحجم عند الجذور

      • سهولة الاستعمال

        طول السلك
        2 م
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        عدد إعدادات الحرارة
        3

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الطاقة

        فولتية
        بقدرة 220-240 فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        1000 واط

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