تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect

جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزوّد بإعداد ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات. إكتشف كلّ المميزات