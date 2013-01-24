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ThermoProtect

مجفف الشعر

HP8230/03
1 الجوائز
  • تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
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    ThermoProtect مجفف الشعر

    HP8230/03
    1 الجوائز

    تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect

    احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    ThermoProtect مجفف الشعر

    تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect

    احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect

    احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    ThermoProtect مجفف الشعر

    تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect

    احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل hair-dryers

      تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect

      مع فوهة تسريح طول 14 مم.

      • 2100 واط
      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      تسريحات مثالية بفضل فوهة التسريح الرفيعة

      تسريحات مثالية بفضل فوهة التسريح الرفيعة

      مثالية لتحقيق نتائج أنيقة ومظهر لامع وأملس باستخدام فوهة تصفيف رفيعة للحصول على تسريحات بغاية الدقة.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

      تجعل مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك التنظيف سهلاً وسريعًا

      تجعل مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك التنظيف سهلاً وسريعًا

      تسهل صيانة مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك في مجفف الشعر. ما عليك سوى فكها لتنظيفها. بالإضافة إلى أن تنظيفها بانتظام سيمنع تجمّع الغبار والشعر الذي قد يؤثر على أداء التجفيف.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        القدرة الكهربائية بالواط
        2100  واط
        الطاقة
        2100  واط
        اللون/اللون الخارجي
        أسود كثير اللمعان وغير لمّاع
        مادة الغطاء
        ABS
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر

      • الميزات

        مقبض قابل للطي
        لا
        النفحة الباردة
        نعم
        فولتية مزدوجة
        لا
        حقيبة صغيرة للسفر
        لا
        طبقة من السيراميك
        لا
        ترطيب أيوني
        لا
        حلقة التعليق
        نعم
        مخرج هواء
        لا
        فوهة / مكثّف
        فوهة رفيعة للتسريح طول 14 مم
        عدد الملحقات
        1

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        مقاييس الصندوق A
        • الطول = 63 سم
        • العرض = 35 سم
        • الارتفاع = 25 سم
        وزن الصندوق A
        5.7 كلغ
        مقاييس الصندوق F
        • العمق = 11 سم
        • الارتفاع = 23 سم
        • العرض = 31 سم
        وزن الصندوق F
        0.8 كلغ
        حجم المنتج
        • العرض = 22 سم
        • الارتفاع = 31 سم
        • الطول = 10 سم
        وزن المنتج (من دون التغليف)
        0.6 كلغ

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