عناية بشعرك غاية في السهولة
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عناية بشعرك غاية في السهولة
يعمل هذا المجفف بقوة 1400 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.
تجفيف دقيق باستخدام إعدادي سرعة مرنين
بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مسرّح الشعر هذا بتصميم عصري ذكي. ونتيجة لذلك يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام وبين صغر الحجم لتخزينه فعليًا في أي مكان.
يعمل المكثّف بتركيز تدفق الهواء عبر الفتحة البالغة الضيق في مناطق معينة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة، كما أنه رائع لإدخال التحسينات ووضع اللمسات النهائية لتسريحة الشعر.
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