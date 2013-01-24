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آلة إزالة الشعر، آلة صغيرة لإزالة الشعر، ملاقط

HP6550/60
  • بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم
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    آلة إزالة الشعر، آلة صغيرة لإزالة الشعر، ملاقط

    HP6550/60

    بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم

    استمتعي بإزالة الشعر عن الساقَين واليدَين بسرعة بفضل آلة إزالة الشعر Satinelle، وبعملية دقيقة لإزالة الشعر في منطقة الإبطَين أو البيكيني بفضل آلة إزالة الشعر الصغيرة. تأتي الآلة مع ملاقط لإزالة شعر الوجه والحاجبَين، وتتضمن حقيبة تخزين مجانية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    آلة إزالة الشعر، آلة صغيرة لإزالة الشعر، ملاقط

    بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم

    استمتعي بإزالة الشعر عن الساقَين واليدَين بسرعة بفضل آلة إزالة الشعر Satinelle، وبعملية دقيقة لإزالة الشعر في منطقة الإبطَين أو البيكيني بفضل آلة إزالة الشعر الصغيرة. تأتي الآلة مع ملاقط لإزالة شعر الوجه والحاجبَين، وتتضمن حقيبة تخزين مجانية. إكتشف كلّ المميزات

    بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم

    استمتعي بإزالة الشعر عن الساقَين واليدَين بسرعة بفضل آلة إزالة الشعر Satinelle، وبعملية دقيقة لإزالة الشعر في منطقة الإبطَين أو البيكيني بفضل آلة إزالة الشعر الصغيرة. تأتي الآلة مع ملاقط لإزالة شعر الوجه والحاجبَين، وتتضمن حقيبة تخزين مجانية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة إزالة الشعر، آلة صغيرة لإزالة الشعر، ملاقط

    بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم

    استمتعي بإزالة الشعر عن الساقَين واليدَين بسرعة بفضل آلة إزالة الشعر Satinelle، وبعملية دقيقة لإزالة الشعر في منطقة الإبطَين أو البيكيني بفضل آلة إزالة الشعر الصغيرة. تأتي الآلة مع ملاقط لإزالة شعر الوجه والحاجبَين، وتتضمن حقيبة تخزين مجانية. إكتشف كلّ المميزات

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      إزالة الشعر بفعالية من الجذور

      تتميّز آلات إزالة الشعر التي نقدّمها بأقراص دقة مصممة بطريقة فريدة لالتقاط حتى أقصر الشعيرات (0,5 مم)، أي لالتقاط شعيرات أقصر بـ 4 مرات من تلك التي يلتقطها الشمع، لبشرة خالية من الشعر لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

      حل سريع لإزالة الشعر للساقَين واليدَين

      حل سريع لإزالة الشعر للساقَين واليدَين

      تتميّز آلة إزالة الشعر Satinelle برأس كبير لإزالة الشعر بسرعة عن الساقَين واليدَين. وهي تسع في يديك بفضل شكلها المستدير، لإزالة الشعر براحة تامة.

      حل لطيف لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

      حل لطيف لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

      تأتي آلة إزالة الشعر الصغيرة مزوّدة برأس ضيّق مصمم خصيصًا لالتقاط الشعيرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها من دون شدّ البشرة، وهي تعمل على البطارية لراحة قصوى.

      ملاقط متطابقة لترتيب شعر الوجه والحاجبَين

      ملاقط متطابقة لترتيب شعر الوجه والحاجبَين

      تأتي الآلة مع ملاقط متطابقة مثالية لإزالة شعر الوجه (الشفة العليا، الفكين) أو لتحديد شكل الحاجبين.

      فرشاة تنظيف مضمنة ورأس لإزالة الشعر قابل للغسل.

      فرشاة تنظيف مضمنة ورأس لإزالة الشعر قابل للغسل.

      تأتي الآلة مزوّدة بفرشاة تنظيف لإزالة كل الشعيرات المتساقطة من أقراص آلة إزالة الشعر. وتضمن الرؤوس القابل للغسل نظافة قصوى.

      حقيبة تخزين بإصدار محدود.

      يجب تخزين آلات إزالة الشعر في مكان جاف وخالٍ من الغبار للحفاظ على نظافتها. تتضمّن المجموعة حقيبة تخزين مميّزة بإصدار متوفر لفترة محدودة للحفاظ على نظافتها!

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        حقيبة حصرية
        نعم

      • الميزات

        أقراص فريدة لإزالة الشعر
        نعم
        رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
        نعم
        مقبض مريح
        نعم
        أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة
        نعم
        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • البيانات التقنية (آلة إزالة الشعر)

        عدد نقاط الالتقاط
        20
        عدد الأقراص
        21
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        محوّل فولتية
        13 فولت/400 ميللي أمبير
        جهاز الفولتية
        13 فولت

      • البيانات التقنية (آلة إزالة الشعر الصغيرة)

        فولتية
        3 فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        5
        عدد حركات الالتقاط في الدقيقة:
        32000
        اللون
        أرجواني، أبيض
        التردد
        50-60 هرتز
        عدد الملاقط
        8,0
        بطاريات آلة إزالة الشعر الدقيقة
        بطاريتان AA
        عدد الدورات في الدقيقة
        4000

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