بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم
استمتعي بإزالة الشعر عن الساقَين واليدَين بسرعة بفضل آلة إزالة الشعر Satinelle، وبعملية دقيقة لإزالة الشعر في منطقة الإبطَين أو البيكيني بفضل آلة إزالة الشعر الصغيرة. تأتي الآلة مع ملاقط لإزالة شعر الوجه والحاجبَين، وتتضمن حقيبة تخزين مجانية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم
استمتعي بإزالة الشعر عن الساقَين واليدَين بسرعة بفضل آلة إزالة الشعر Satinelle، وبعملية دقيقة لإزالة الشعر في منطقة الإبطَين أو البيكيني بفضل آلة إزالة الشعر الصغيرة. تأتي الآلة مع ملاقط لإزالة شعر الوجه والحاجبَين، وتتضمن حقيبة تخزين مجانية. إكتشف كلّ المميزات
بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم
استمتعي بإزالة الشعر عن الساقَين واليدَين بسرعة بفضل آلة إزالة الشعر Satinelle، وبعملية دقيقة لإزالة الشعر في منطقة الإبطَين أو البيكيني بفضل آلة إزالة الشعر الصغيرة. تأتي الآلة مع ملاقط لإزالة شعر الوجه والحاجبَين، وتتضمن حقيبة تخزين مجانية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة ناعمة لفترة طويلة في كافة مناطق الجسم
استمتعي بإزالة الشعر عن الساقَين واليدَين بسرعة بفضل آلة إزالة الشعر Satinelle، وبعملية دقيقة لإزالة الشعر في منطقة الإبطَين أو البيكيني بفضل آلة إزالة الشعر الصغيرة. تأتي الآلة مع ملاقط لإزالة شعر الوجه والحاجبَين، وتتضمن حقيبة تخزين مجانية. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز آلات إزالة الشعر التي نقدّمها بأقراص دقة مصممة بطريقة فريدة لالتقاط حتى أقصر الشعيرات (0,5 مم)، أي لالتقاط شعيرات أقصر بـ 4 مرات من تلك التي يلتقطها الشمع، لبشرة خالية من الشعر لمدة تصل إلى 4 أسابيع.
تتميّز آلة إزالة الشعر Satinelle برأس كبير لإزالة الشعر بسرعة عن الساقَين واليدَين. وهي تسع في يديك بفضل شكلها المستدير، لإزالة الشعر براحة تامة.
تأتي آلة إزالة الشعر الصغيرة مزوّدة برأس ضيّق مصمم خصيصًا لالتقاط الشعيرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها من دون شدّ البشرة، وهي تعمل على البطارية لراحة قصوى.
تأتي الآلة مع ملاقط متطابقة مثالية لإزالة شعر الوجه (الشفة العليا، الفكين) أو لتحديد شكل الحاجبين.
تأتي الآلة مزوّدة بفرشاة تنظيف لإزالة كل الشعيرات المتساقطة من أقراص آلة إزالة الشعر. وتضمن الرؤوس القابل للغسل نظافة قصوى.
يجب تخزين آلات إزالة الشعر في مكان جاف وخالٍ من الغبار للحفاظ على نظافتها. تتضمّن المجموعة حقيبة تخزين مميّزة بإصدار متوفر لفترة محدودة للحفاظ على نظافتها!
الملحقات
الميزات
البيانات التقنية (آلة إزالة الشعر)
البيانات التقنية (آلة إزالة الشعر الصغيرة)