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Avance Collection

مقلاة Airfryer حجم XL

HD9248/91
  • مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!* مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!* مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
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    Avance Collection مقلاة Airfryer حجم XL

    HD9248/91

    مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

    مع تقنية Rapid Air الفريدة من Philips يمكنك القلي لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا منه لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection مقلاة Airfryer حجم XL

    مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

    مع تقنية Rapid Air الفريدة من Philips يمكنك القلي لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا منه لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية! إكتشف كلّ المميزات

    مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

    مع تقنية Rapid Air الفريدة من Philips يمكنك القلي لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا منه لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection مقلاة Airfryer حجم XL

    مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

    مع تقنية Rapid Air الفريدة من Philips يمكنك القلي لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا منه لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية! إكتشف كلّ المميزات

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      مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*

      مع تقنية Rapid Air لنتائج مثالية

      • مقلاة تقلل الدهون
      • + وعاء شوي بحجم XL
      • 1,2 كجم
      • أسود
      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بغلاف مانع للالتصاق وسلة الطعام في الجلاية لعملية تنظيف آمنة وسهلة.

      تقنية Rapid Air للقلي الصحي

      تقنية Rapid Air للقلي الصحي

      تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!

      تصميم فريد لنتائج طهو شهية وبكمية زيت قليلة

      تصميم فريد لنتائج طهو شهية وبكمية زيت قليلة

      يتيح لك التصميم الفريد الذي تتميّز به Airfryer من Philips والذي يجمع بين ميزة انسياب الهواء الساخن جدًا بسرعة والتصميم على شكل نجمة البحر ونظام تسخين مثالي، بقلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية أكثر من دون ضرورة إضافة الزيت.

      شاشة رقمية للتحكم بسهولة في الوقت وفي درجة الحرارة

      شاشة رقمية للتحكم بسهولة في الوقت وفي درجة الحرارة

      بفضل شاشة اللمس الرقمية، يمكنك التحكم بوقت الطهو ودرجة حرارته بطريقة أكثر سهولة ودقة. استمتع بمأكولاتك المفضلة المحضرة كلها في الوقت المناسب وعلى درجة الحرارة الملائمة للحصول على أفضل النتائج!

      طاقة أكبر لنتائج طهو أسرع*

      طاقة أكبر لنتائج طهو أسرع*

      أداء محسّن لنتائج أسرع! يمكنك الآن الاستمتاع بطاقة أكبر* لمأكولات مقلية ولذيذة مع نسبة دهون أقل!*

      حجم كبير وسعة طهو 1.2 كجم لمزيد من الوجبات الشهية

      حجم كبير وسعة طهو 1.2 كجم لمزيد من الوجبات الشهية

      سعة 1,2 كجم تكفي لـ 5 أشخاص. أصبح بإمكان العائلات الأكبر الاستمتاع بتجربة قلي المأكولات باستخدام جهاز Airfryer بسعة إضافية بنسبة 50%*.

      أكثر من 200 وصفة إضافية من كل أنحاء العالم في التطبيق

      أكثر من 200 وصفة إضافية من كل أنحاء العالم في التطبيق

      أكثر من 200 وصفة إضافية من كل أنحاء العالم في التطبيق.

      كتيّب وصفات مليء بالوصفات الملهمة

      كتيّب وصفات مليء بالوصفات الملهمة

      يلهمك كتاب وصفات الطعام هذا، الذي أعده خبراء الطهو، لتحضير مجموعة متنوعة من المأكولات المقلية القليلة الدهون التي يمكن طهوها في المقلاة بدون زيت Airfryer. ويقدم لك وصفات تبرز صفة تعدد الاستعمالات التي يتميز بها الجهاز بحيث يمكن أيضًا شيّ المأكولات وخبزها وحتى تحميصها بطريقة صحية وسريعة ومريحة أكثر.

      زر ذكي للإعداد المسبق لتحضير طبقك المفضل

      زر ذكي للإعداد المسبق لتحضير طبقك المفضل

      احفظ إعدادات الطبق المفضل لديك لتتمكّن في المرة التالية من تحضير وجبتك بكبسة زر!

      مع وعاء شوي لتحضير الأسماك واللحوم والخضار المشوية بطريقة مثالية

      مع وعاء شوي لتحضير الأسماك واللحوم والخضار المشوية بطريقة مثالية

      مع وعاء الشوي، يمكنك تحضير الأسماك واللحوم والخضار المشوية بطريقة مثالية. وبفضل الطلاء المقاوم للالتصاق، ستتمكن من إفراغ الطعام بسهولة وتنظيف الجهاز بدون معاناة.

      باستخدام المقلاة بدون زيت Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشيّها وتحميصها وحتى خبزها

      باستخدام المقلاة بدون زيت Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشيّها وتحميصها وحتى خبزها

      يأتي جهاز Airfryer من Philips مزوّدًا بتقنية Rapid Air المبتكرة وهو يسمح لك بقلي المأكولات المفضلة لديك وشويها وخَبزها وحتى تحميصها، فيشكّل بالتالي حلاً شاملاً لتحضير كل وجباتك.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • كتيّب وصفات
        • وعاء الشوي

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        • مخزن لسلك الطاقة
        • شاشة لمس رقمية
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
        • وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
        • إشارة الاستعداد
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • ضوء تشغيل الطاقة
        • طلاء مانع للالتصاق
        • كتيّب الوصفات والتطبيق
        التحكم بالوقت
        لغاية 60 دقيقة

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        2100  واط
        فولتية
        220-230  فولت
        سعة السلة
        1.2  كلغ

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        423 ‏x‏ 315‏ x‏ 302  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7.0  كلغ

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        الألمنيوم
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

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