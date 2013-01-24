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2000 Series

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8293/61
  • قوة شفط عالية قوة شفط عالية قوة شفط عالية
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    2000 Series مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8293/61

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

    2000 Series مكنسة كهربائية مع كيس

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

    2000 Series مكنسة كهربائية مع كيس

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

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      محرك بقوة 1800 واط لنتائج تنظيف رائعة

      • 1800 واط
      • فلتر Super Clean Air
      • 3 لترات
      محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

      محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك المتين بقوة 1800 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

      يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول لغاية 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، لاستخدام الجهاز لمسافة أبعد من دون فصله عن مصدر الطاقة.

      يتم تخزين الأدوات المرفقة بطريقة عملية لتكون دائمًا في متناول اليد

      يتم تخزين الأدوات المرفقة بطريقة عملية لتكون دائمًا في متناول اليد

      تم تضمين الأداة المخصصة للتشققات في المكنسة الكهربائية، للوصول إليها بسهولة واستخدامها في أي وقت.

      أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة غبار كبيرة سعة 3 لترات

      أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة غبار كبيرة سعة 3 لترات

      حجرة غبار كبيرة سعة 3 لترات وأكياس شاملة تدوم طويلاً، لقوة شفط قصوى حتى امتلاء الكيس، بالإضافة إلى إمكانية التخلص من الغبار بطريقة مغلقة وبدون فوضى.

      فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

      فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

      يمكن ضبط الفوهة المتعددة الاستخدامات بسهولة باستخدام دوّاسة القدم، لاستخدام مثالي على الأرضيات الصلبة أو السجاد.

      يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من 99%* من الجسيمات

      يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من 99%* من جسيمات الغبار الصغيرة، لتزويدك بهواء أنقى في منزلك.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        طاقة الإدخال (IEC)
        1600  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800  واط
        مستوى قوة الصوت
        81  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        23  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        بلاستيك
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع

      • التصميم

        اللون
        أحمر رياضي

      • تصفية

        نوع كيس الغبار
        كيس من نوع s-bag بأداء يدوم طويلاً
        سعة كيس الغبار
        3  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Super Clean Air
        مرشح المحرك
        فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        أداة تنظيف الشقوق
        مخزن الملحقات
        على الهيكل
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستخدامات

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        403 ‏x‏ 263‏ x‏ 220  ملليمترًا
        وزن المنتج
        4.3  كلغ

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