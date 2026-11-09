معيار IP65: هو معيار حماية دولي يقيس مدى مقاومة الغلاف الخارجي للجهاز لدخول الأجسام الغريبة مثل الغبار والماء. في تصنيف IP65، يشير الرقم "6" إلى أعلى مستوى من الحماية ضد الغبار (أي أن المنتج محكم الإغلاق تمامًا ضد الغبار)، بينما يشير الرقم "5" إلى مقاومة الماء (أي أن المنتج يمكنه تحمل تدفقات المياه من أي اتجاه). قد يختلف الأداء الفعلي بناءً على الظروف البيئية وطريقة الاستخدام.