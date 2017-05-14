شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن 8 ساعات
شحن USB
4 أمشاط للحية واللحية الخفيفة
احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة
تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.
ما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات
اشحن أداة التشذيب لـ 8 ساعات بواسطة كبل USB للحصول على 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي.
شحن USB لاستخدام مريح
تأتي أداة تشذيب اللحية هذه مزوّدة بكبل USB لعملية شحن قابلة للتكيّف بصورة أكبر، عبر الكمبيوتر أو أي محوّل USB. المحوّل غير مضمّن (المحوّل الموصى به HQ80 من Philips).
اختر لحية بإعدادات الطول 1 و3 و5 و7 مم أو مظهرًا بدون لحية
يمكنك الاختيار من بين مشط للحية الخفيفة بطول 1 مم أو أي من أمشاط اللحية بطول 3 أو 5 أو 7 مم، للحصول على اللحية بالطول الذي تريده. كذلك، يمكنك إزالة المشط والاستمتاع بمظهر بدون لحية بدقة 0,5 مم.
معرفة متى يحين وقت الشحن
يضيء الضوء الأخضر على المحوّل للإشارة إلى أن جهازك قيد الشحن.
شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم
تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.
يمنع قفل السفر من تشغيل أداة التشذيب عن طريق الخطأ
يتوفر قفل السفر على زر التشغيل/إيقاف التشغيل وهو يمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ.
رأس قابل للفك لتنظيف سهل
افصل الرأس واستخدم الفرشاة المضمّنة لمسح الشعر المتساقط، والاستمتاع بعملية تنظيف جاف سهلة جدًا. لا حاجة إلى تزييت الجهاز.
مقابض يسهل الامساك بها
آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.
ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.