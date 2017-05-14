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Beardtrimmer series 1000

آلة تقصير اللحية

BT1214/15
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  • أداء متين ومتّسق أداء متين ومتّسق أداء متين ومتّسق
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Beardtrimmer series 1000 آلة تقصير اللحية

    BT1214/15
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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    مراجعة كل آلات تشذيب اللحية

      أداء متين ومتّسق

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي

      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن 8 ساعات
      • شحن USB
      • 4 أمشاط للحية واللحية الخفيفة
      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

      ما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      ما يصل إلى 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة 8 ساعات

      اشحن أداة التشذيب لـ 8 ساعات بواسطة كبل USB للحصول على 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي.

      شحن USB لاستخدام مريح

      شحن USB لاستخدام مريح

      تأتي أداة تشذيب اللحية هذه مزوّدة بكبل USB لعملية شحن قابلة للتكيّف بصورة أكبر، عبر الكمبيوتر أو أي محوّل USB. المحوّل غير مضمّن (المحوّل الموصى به HQ80 من Philips).

      اختر لحية بإعدادات الطول 1 و3 و5 و7 مم أو مظهرًا بدون لحية

      اختر لحية بإعدادات الطول 1 و3 و5 و7 مم أو مظهرًا بدون لحية

      يمكنك الاختيار من بين مشط للحية الخفيفة بطول 1 مم أو أي من أمشاط اللحية بطول 3 أو 5 أو 7 مم، للحصول على اللحية بالطول الذي تريده. كذلك، يمكنك إزالة المشط والاستمتاع بمظهر بدون لحية بدقة 0,5 مم.

      معرفة متى يحين وقت الشحن

      معرفة متى يحين وقت الشحن

      يضيء الضوء الأخضر على المحوّل للإشارة إلى أن جهازك قيد الشحن.

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

      يمنع قفل السفر من تشغيل أداة التشذيب عن طريق الخطأ

      يمنع قفل السفر من تشغيل أداة التشذيب عن طريق الخطأ

      يتوفر قفل السفر على زر التشغيل/إيقاف التشغيل وهو يمنع تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ.

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      افصل الرأس واستخدم الفرشاة المضمّنة لمسح الشعر المتساقط، والاستمتاع بعملية تنظيف جاف سهلة جدًا. لا حاجة إلى تزييت الجهاز.

      مقابض يسهل الامساك بها

      مقابض يسهل الامساك بها

      آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        الدقة (حجم التدرجات)
        1 مم
        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • الملحقات

        المشط
        • 1 مشط للحية الخفيفة (1 مم)
        • 3 أمشاط (3 و5 و7 مم)
        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن USB
        • شحن كامل لمدة 8 ساعات
        نوع البطارية
        NiMH
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        محول
        غير مضمنة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        تنظيف
        تنظيف جاف مع فرشاة
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك
        قِفل للسفر
        نعم

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح سهل الاستخدام

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

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