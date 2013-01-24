للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
جهاز تنقية الهواء الجديد السلسلة 800 من Philips: جهاز صغير وفعال في الوقت نفسه، للاستمتاع بهواء نقي في منزلك بطريقة بسيطة ومن جهاز صغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
جهاز تنقية الهواء الجديد السلسلة 800 من Philips: جهاز صغير وفعال في الوقت نفسه، للاستمتاع بهواء نقي في منزلك بطريقة بسيطة ومن جهاز صغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات
للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
جهاز تنقية الهواء الجديد السلسلة 800 من Philips: جهاز صغير وفعال في الوقت نفسه، للاستمتاع بهواء نقي في منزلك بطريقة بسيطة ومن جهاز صغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون
جهاز تنقية الهواء الجديد السلسلة 800 من Philips: جهاز صغير وفعال في الوقت نفسه، للاستمتاع بهواء نقي في منزلك بطريقة بسيطة ومن جهاز صغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات
مؤشر بأربعة ألوان لمعرفة جودة الهواء في الوقت الحقيقي، من الأزرق (جودة جيدة) إلى الأحمر (جودة رديئة)، لتنعم براحة البال بشأن جودة الهواء في منزلك.
للقضاء على 99,5% من الجسيمات الصغير جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (أصغر بـ 800 مرة من PM2.5)، بما في ذلك PM2.5، وغبار الطلع، والغبار، ووبر الحيوانات، إلخ.* للقضاء على 99,9% من الفيروسات و99% من البكتيريا. احرص على تنشّق هواء صحي حتى أثناء موسم التلوّث الشديد.
نتيجة تنقية فعالة، مع توزيع الهواء بطريقة ثلاثية الأبعاد، لتنظيف غرفة بمساحة 20 مترًا مربعًا في أقل من 16 دقيقة*.
وضع التنقية التلقائي الذكي، المشغّل بواسطة مستشعر احترافي، لاستشعار والتفاعل تلقائيًا مع أدنى تغيير في الهواء.
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا، فيبلغ مستوى الضجيج 35 ديسيبل (A)*، لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم. مثالي للاستخدام في غرفة النوم أو غرفة الأطفال.
حجم صغير، ليتّسع في أي مكان في المنزل. مناسب لغرفة بحجم 49 مترًا مربعًا.*
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