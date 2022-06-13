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4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

75PUT8507/56
  • بسيط. ذكي. رائع. بسيط. ذكي. رائع. بسيط. ذكي. رائع.
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    LED 4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    75PUT8507/56

    بسيط. ذكي. رائع.

    هل تريد الحصول على صورة رائعة لكل ما تحب؟ نقدّم لك إمكانية اتصال سهلة جدًا، وAmbilight من Philips لتجربة غامرة ولا مثيل لها. هل تبحث عن تجربة تلفزيون بدون عناء وتتماشى معك؟ تلفزيون Philips هو الحل. إكتشف كلّ المميزات

    LED 4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    بسيط. ذكي. رائع.

    هل تريد الحصول على صورة رائعة لكل ما تحب؟ نقدّم لك إمكانية اتصال سهلة جدًا، وAmbilight من Philips لتجربة غامرة ولا مثيل لها. هل تبحث عن تجربة تلفزيون بدون عناء وتتماشى معك؟ تلفزيون Philips هو الحل. إكتشف كلّ المميزات

    بسيط. ذكي. رائع.

    هل تريد الحصول على صورة رائعة لكل ما تحب؟ نقدّم لك إمكانية اتصال سهلة جدًا، وAmbilight من Philips لتجربة غامرة ولا مثيل لها. هل تبحث عن تجربة تلفزيون بدون عناء وتتماشى معك؟ تلفزيون Philips هو الحل. إكتشف كلّ المميزات

    LED 4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    بسيط. ذكي. رائع.

    هل تريد الحصول على صورة رائعة لكل ما تحب؟ نقدّم لك إمكانية اتصال سهلة جدًا، وAmbilight من Philips لتجربة غامرة ولا مثيل لها. هل تبحث عن تجربة تلفزيون بدون عناء وتتماشى معك؟ تلفزيون Philips هو الحل. إكتشف كلّ المميزات

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      بسيط. ذكي. رائع.

      4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android مع Ambilight

      • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
      • دعم تنسيقات HDR الأساسية
      • محرك P5 Perfect Picture
      • تلفزيون بنظام Android ‏189 سم (75 بوصة)
      صورة مثالية دائمًا، بغض النظر عن المصدر. محرك P5 من Philips

      صورة مثالية دائمًا، بغض النظر عن المصدر. محرك P5 من Philips

      يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      يسمح لك النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi بالاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. استمع إلى الأفلام في المطبخ وشغّل الموسيقى في أي مكان. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.

      تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع صور HDR زاهية.

      هل تريد اختبار صورة مثالية لكل مشهد؟ يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، ما يعني أنك ستستمتع بمشاهدة صور زاهية ونقية. سترى كل تفصيل، حتى في المناطق الداكنة والساطعة.

      Ambilight السحري. فقط من Philips

      بفضل Ambilight من Philips، ستصبح تجربة مشاهدة تلفزيون Philips المذهلة أكبر بعد! تتوهّج أضواء LED حول حافة التلفزيون وتغيّر الألوان بتزامن مثالي مع ألوان الأحداث على الشاشة أو مع الموسيقى التي تسمعها. إنها ميزة دافئة وغامرة لدرجة أنك لن تصدق أنك كنت تشاهد التلفزيون من دونها.

      تصميم رفيع وجذاب.

      هل تبحث عن تلفزيون يتّسع في غرفتك؟ يأتي هذا التلفزيون الذكي بدقة 4K مزوّدًا بشاشة من دون إطار تقريبًا، ليتماشى مع أي ديكور داخلي. أما القدمان الهندسيتان الرائعتان فتجعلان الشاشة وكأنها طافية.

      جاهز للألعاب على أي وحدة تحكّم.

      إن تلفزيون Philips رائع للألعاب. عند تشغيل وحدة التحكّم بالألعاب، يقوم التلفزيون بالتبديل تلقائيًا إلى إعداد يتميّز بمعدل تأخير منخفض جدًا، لضمان استجابة عالية أثناء اللعب ورسوميات سلسة ومذهلة. يتم دعم كل من HDMI 2.1 ومعدل التحديث المتغير (VRR). أما وضع الألعاب فيملأ غرفتك بأجواء حماسية.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب
        ميزات Ambilight
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips
          متوافق مع مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips
        • Ambilight Aurora
        • Ambilight Bootup Animation

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        معدل التحديث الأصلي
        60  هرتز
        محرك Pixel
        محرك P5 Perfect Picture
        تحسين الصورة
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎
        • وضع صانع الأفلام
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 90% DCI/P3

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • لغاية 4K UHD‏ بدقة 3840‏x ‏2160 على 60 هرتز
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 11 (R)
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Disney+‎
        • Spotify
        • Apple TV
        • YouTube Music

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دعم HEVC
        نعم

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 10 واط (عدد 2) بنطاق كامل
        تحسين الصوت
        • Dolby Atmos
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • الوضع الليلي
        • ذكاء اصطناعي EQ
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص الصوت Mimi
        • معايرة الغرفة

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        HDMI ARC
        نعم لكل المنافذ
        ميزات HDMI 2.1
        • eARC على HDMI 2
        • دعم eARC/‏VRR/‏ALLM
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        • FLAC
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1879  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        1106  ملليمترًا
        عمق العلبة
        190  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1670,5  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        960  ملليمترًا
        تعيين العمق
        84  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1670,5  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        1032  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        361  ملليمترًا
        وزن المنتج
        32  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        33  كلغ
        الوزن مع التغليف
        43  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

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