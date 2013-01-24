الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

70PUT8115/56
  • 4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android 4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android 4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android
    -{discount-value}

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    70PUT8115/56

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل smart-tv

      4K UHD،‏ LED، تلفزيون بنظام Android

      • 178 سم (70 بوصة)
      • دعم تنسيقات HDR الأساسية
      تلفزيون LED ساطع بدقة 4K. صور HDR زاهية. حركة سلسة.

      تلفزيون LED ساطع بدقة 4K. صور HDR زاهية. حركة سلسة.

      تلفزيون LED ساطع بدقة 4K. صور HDR زاهية. حركة سلسة. يقدّم تلفزيون Philips بدقّة 4K UHD محتوى ينبض بالحياة مع ألوان غنية وتباين حاد. استمتع بصور أعمق، وحركة سلسة، وشاهد الأفلام والعروض وشغّل الألعاب وغيرها بجودة رائعة بغض النظر عن المصدر.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

      دعم HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      دعم HDR10+‎. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+‎ إلى أقصى حد. فيتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أأردت مشاهدة مسلسل رائج أم الفيلم الضارب الجديد، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      تلفزيون ذكي بكل بساطة بنظام Android.

      أضفِ طابعك الشخصي على تلفزيون Philips بنظام Android. فإذا أردت استخدام Amazon وYouTube فحسب هذا الأسبوع، وNetflix في الأسبوع المقبل، ما من مشكلة. ستسمح لك واجهة واضحة وسهلة بعرض المحتوى الذي تحبّه أولاً. تابع مشاهدة آخر المسلسلات من حيث توقفت في المرة الأخيرة، أو اطّلع على الأفلام الجديدة التي تم إطلاقها بسهولة تامة.

      تحكّم صوتي. Google Assistant مضمّن.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة. ولّت أيام البحث عن جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون.

      تصميم بدون حواف. ابتكار عبقري آخر من Philips.

      نقدّم لك ابتكارًا عبقريًا آخر من Philips: تلفزيون Philips ذو التصميم بدون حواف. أصبح بإمكانك الآن رؤية المزيد من محتوى الصور حتى طرف شاشتك، من دون أن يزعجك الإطار الأسود حول التلفزيون. إنها تحفة فنية وأصلية بالكامل يمكنك وضعها في غرفتك. يتميّز هذا التلفزيون بجماله وتصميمه البسيط الذي لا تفنى موضته، كما أنه سيتماشى تمامًا مع تصميمك الداخلي العصري.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        Ultra Resolution

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • تلفزيون Android

        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        حجم الذاكرة لتثبيت التطبيقات
        4 غيغابايت

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        SimplyShare
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        • Wi-Fi 802.11n‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.2
        نعم، على كل HDMI

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • HEVC‏ (H.265)
        • VP9
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • مستشعر الضوء

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • Dolby Atmos
        • صوت واضح
        • الصوت الذكي
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 8 واط (عدد 2) بنطاق كامل

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1757  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        1025  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1567,6  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        886,7  ملليمترًا
        تعيين العمق
        90,2  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1567,6  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        949  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        320  ملليمترًا
        وزن المنتج
        22.6  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        23  كلغ
        الوزن مع التغليف
        30  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم
        عمق العلبة
        185  ملليمترًا

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • حامل التثبيت على الطاولة
        بطاريات مضمّنة
        بطاريتان AAA

      • تلفزيون ذكي

        تطبيقات SmartTV*
        • Netflix
        • YouTube

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريات مضمّنة: بطاريتان AAA

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات Amazon قد لا تكون متوفرة دائمًا في بلدك. (حاليًا، تعمل تطبيقات Amazon في المملكة المتحدة، وألمانيا، والنمسا فقط)
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
          • الاشتراك في Netflix مطلوب. يخضع للبنود الموجودة على https://www.netflix.com
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة تلفزيون Philips التي تعمل بنظام التشغيل Android O (8)‎ أو إصدارات أحدث. يتوفر GA بلغات وبلدان محددة. سيتم توسيع قائمة اللغات/البلدان المدعومة مع مرور الوقت. للاطّلاع على أحدث قائمة للغات والبلدان المعتمدة، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك لدينا.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
          • بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
          • تجدر الإشارة إلى أن جهاز التحكّم عن بُعد المتوفر داخل التلفزيون هو الإصدار الأخير والأحدث. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة مركز خدمة العملاء المحلي لديك.