مصطلحات البحث

AR
EN

7400 series 55PUT7428 Google Smart LED TV

70PUT7129/56
  • -{discount-value}

    7400 series 55PUT7428 Google Smart LED TV

    70PUT7129/56

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7400 series 55PUT7428 Google Smart LED TV

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7400 series 55PUT7428 Google Smart LED TV

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Ambilight

      الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

      الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

      ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع تلفزيون Google الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها ك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

      صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

      صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

      مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.

      متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

      تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.