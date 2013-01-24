الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

OLED

4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

65OLED806/56
  • تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا. تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا. تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.
    -{discount-value}

    OLED 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    65OLED806/56

    تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

    يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث من راحة منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    OLED 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

    يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث من راحة منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

    يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث من راحة منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    OLED 4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

    تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

    يجمع تلفزيون OLED المذهل هذا بين الصورة الاستثنائية والشبيهة بالواقع وAmbilight من 4 جوانب لتوفير مستوى الحماس نفسه الذي توفره صالات السينما. ومهما كنت تشاهد أو تلعب، ستشعر وكأنك في قلب الحدث من راحة منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل تلفزيون ذكي

      تجربة غامرة بشكل فريد. صورة جميلة تمامًا.

      4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

      • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
      • صوت من Dolby Atmos
      • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
      • 164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Android
      انغماس من كل الجهات. Ambilight من 4 جوانب

      انغماس من كل الجهات. Ambilight من 4 جوانب

      مع Ambilight من 4 جوانب من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

      صور نابضة بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

      صور نابضة بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

      بفضل تلفزيون OLED من Philips، ستحصل على زاوية مشاهدة أوسع وصورة تنبض بالحياة بشكل فريد. تدرجات أعمق للون الأسود . ألوان أكثر واقعية. تفاصيل مستنسخة بدقة في الظلال والمناطق المشرقة. دعم كل تنسيقات HDR الرئيسية. ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيكون استثنائيًا. استمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية واختبر صوتًا واسعًا يتميّز بمستوى وضوح وعمق حقيقي.

      تصميم متميّز. بدءًا من الحامل ووصولاً إلى جهاز التحكّم عن بعد.

      تصميم متميّز. بدءًا من الحامل ووصولاً إلى جهاز التحكّم عن بعد.

      تتّسم كل بوصة من هذا التلفزيون بمظهر وملمس متميّز. سواء أكان الإطار المعدني الرفيع جدًا، أم جهاز التحكّم عن بُعد الناعم والمكسو بالجلد والمزود بمفاتيح بإضاءة خلفية، أم الأقدام المعدنية الثنائية اللون والقابلة للانعكاس والتي يمكنك تركيبها على التلفزيون بطريقتَين، بالاستناد إلى اللون الذي تفضّله.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      رائع للألعاب. معدل تأخير منخفض جدًا على أي وحدة تحكّم

      رائع للألعاب. معدل تأخير منخفض جدًا على أي وحدة تحكّم

      يتميّز تلفزيون Philips بأحدث اتصال HDMI 2.1 وينتقل تلقائيًا إلى معدل تأخير منخفض جدًا عند بدء تشغيل لعبة على وحدة التحكّم الخاصة بك. يتم دعم VRR وFreesync للعب سلس وسريع الحركة. يضيف وضع الألعاب في Ambilight الإثارة إلى أجواء الغرفة.

      صوت متعدد الغرف. DTS Play-Fi

      صوت متعدد الغرف. DTS Play-Fi

      يأتي تلفزيون Philips مزوّدًا بـ DTS Play-Fi لتوصيل مكبرات الصوت المتوافقة في أي غرفة. هل لديك مكبرات صوت لاسلكية في المطبخ؟ استمع إلى الفيلم أثناء تحضير وجبة خفيفة، أو تابع التعليق الرياضي أثناء تحضير مشروب للجميع.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.

      صورة HDR تنبض بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      صورة HDR تنبض بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        4 جوانب
        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips
          متوافق مع مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 99% DCI/P3
        • Dolby Vision
        • HDR10+‎
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • الذكاء الاصطناعي. وضع PQ
        • جاهز لاستخدام CalMAN
        • إدارة ألوان ISF
        • Micro Dimming Perfect

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        • لغاية 4K UHD ‏3840 ‏x ‏2160 على 120 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision
        • لغاية 4K UHD ‏3840 ‏x ‏2160 على 120 هرتز

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 10 (Q)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Disney+‎
        • تطبيق للياقة البدنية
        • Spotify
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        • معالج توصيل الأجهزة
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        جهاز تحكم عن بُعد
        • مع صوت
        • مع ضوء المفاتيح
        • مع جلد Muirhead
        تفاعل المستخدم
        SimplyShare
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم HEVC
        نعم
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        3
        اتصالات لاسلكية
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        • موصل للقمر الصناعي
        • موصل الخدمة
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم لكل المنافذ
        HDMI eARC
        نعم على HDMI2
        HDMI VRR
        • نعم، على كل منافذ HDMI
        • FreeSync Premium

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        الصوت
        • قوة الإخراج: 50 واط (RMS)
        • قناة 2.1
        برنامج ترميز
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • DTS-HD(M6)‎
        • Dolby Digital MS12 V2.5
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع عدد 2 بقوة 10 واط، ومضخم صوت بقوة 30 واط
        تحسين الصوت
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ذكاء اصطناعي EQ
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص الصوت Mimi

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        170,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        995,0  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1660  ملليمترًا
        وزن المنتج
        26.6  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        27.2  كلغ
        تعيين العمق
        68,0  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        290.0  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        829,5  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        843,1  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1448,7  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1448,7  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        34.5  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع (x1)
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • *حجم الذاكرة (Flash) : ‏16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • يتوفر Rakuten TV بلغات وبلدان محددة.
          • تعتمد عروض الألعاب السحابية على موفّري الألعاب.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.