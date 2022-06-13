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OLED

تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

55OLED807/56
  • تجربة زاهية. رائعة. غامرة تجربة زاهية. رائعة. غامرة تجربة زاهية. رائعة. غامرة
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    OLED تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

    55OLED807/56

    تجربة زاهية. رائعة. غامرة

    أفلام تبدو واقعية لدرجة ستشعر وكأنك في قلب الحدث. ألعاب سلسة جدًا، وصوت مثير للغاية، بحيث سترغب في لعب المستوى التالي. بغض النظر عما تحب، دَع تلفزيون OLED الرائع هذا مع ضوء Ambilight الغامر ينقلك إليه. إكتشف كلّ المميزات

    OLED تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

    تجربة زاهية. رائعة. غامرة

    أفلام تبدو واقعية لدرجة ستشعر وكأنك في قلب الحدث. ألعاب سلسة جدًا، وصوت مثير للغاية، بحيث سترغب في لعب المستوى التالي. بغض النظر عما تحب، دَع تلفزيون OLED الرائع هذا مع ضوء Ambilight الغامر ينقلك إليه. إكتشف كلّ المميزات

    تجربة زاهية. رائعة. غامرة

    أفلام تبدو واقعية لدرجة ستشعر وكأنك في قلب الحدث. ألعاب سلسة جدًا، وصوت مثير للغاية، بحيث سترغب في لعب المستوى التالي. بغض النظر عما تحب، دَع تلفزيون OLED الرائع هذا مع ضوء Ambilight الغامر ينقلك إليه. إكتشف كلّ المميزات

    OLED تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

    تجربة زاهية. رائعة. غامرة

    أفلام تبدو واقعية لدرجة ستشعر وكأنك في قلب الحدث. ألعاب سلسة جدًا، وصوت مثير للغاية، بحيث سترغب في لعب المستوى التالي. بغض النظر عما تحب، دَع تلفزيون OLED الرائع هذا مع ضوء Ambilight الغامر ينقلك إليه. إكتشف كلّ المميزات

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      تجربة زاهية. رائعة. غامرة

      4K UHD، ‏OLED، تلفزيون بنظام Android

      • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
      • صوت من Dolby Atmos
      • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب
      • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
      تجربة غامرة أكثر من أي وقت مضى. Ambilight من 4 جوانب.

      تجربة غامرة أكثر من أي وقت مضى. Ambilight من 4 جوانب.

      بفضل Ambilight، ستصبح تجربة مشاهدة تلفزيون OLED من Philips المذهلة أفضل بعد. تتوهّج أضواء LED من كل جوانب التلفزيون الأربعة وتغيّر الألوان بتزامن مثالي مع ألوان الأحداث على الشاشة أو مع الموسيقى التي تسمعها. إنها ميزة دافئة وغامرة لدرجة أنك لن تصدق أنك كنت تشاهد التلفزيون من دونها.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

      يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

      تصميم متميز. جاهز للمستقبل.

      تصميم متميز. جاهز للمستقبل.

      يتميّز التلفزيون بإطار معدني رفيع جدًا وحامل دوار من الألومنيوم المصقول لمظهر أنيق جدًا. كذلك، يأتي جهاز التحكّم عن بُعد مزوّدًا بإضاءة خلفية، ومزينًا بلمسات من جلد Muirhead الناعم والمستصدَر بطريقة مستدامة. أما العلبة والنشرات المضمّنة فيها فمصنوعة من الورق والكرتون المُعاد تدويره.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      يسمح لك النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi بالاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. استمع إلى الأفلام في المطبخ وشغّل الموسيقى في أي مكان. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.

      لعبة استثنائية. معدل تأخير منخفض جدًا بتردد 120 هرتز. G-sync ومعدل تحديث متغير (VRR) وFreesync.

      لعبة استثنائية. معدل تأخير منخفض جدًا بتردد 120 هرتز. G-sync ومعدل تحديث متغير (VRR) وFreesync.

      العب بدون قيود. يسمح لك تلفزيون Philips الممكّن لاستخدام HDMI 2.1 بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الجيل التالي بفضل اللعب العالي الاستجابة والرسومات السلسة جدًا. تمكّن من القفز أو الدوران في مساحة ضيّقة أو الانحراف عبر المنعطفات بشكل مثالي، فيما يعزز وضع الألعاب مع ميزة Ambilight الأجواء الحماسية.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      تنسيقات HDR الأساسية. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      تنسيقات HDR الأساسية. شاهد المزيد مما أراده المخرج.

      يتوافق تلفزيون OLED من Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما في ذلك، HDR10+‎ وDolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية، والحركة سلسة بشكل رائع.

      صور نابضة بالحياة. تلفزيون OLED من Philips.

      هل تريد أن تشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد؟ تتميّز صور تلفزيون OLED من Philips بواقعيتها، فتبدو رائعة حتى عند مشاهدتها من أي زاوية. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز تدرجات اللون الأسود بأنها دائمًا سوداء، وليس رمادية، وسترى كل تفصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم كل تنسيقات HDR الأساسية، لتجربة غامرة لا مثيل لها.

      استمتع بتقنية IMAX في منزلك. معتمد من IMAX Enhanced.

      أهلاً بك في هوليوود! يسمح لك تلفزيون OLED من Philips اختبار الأثر الكامل للأفلام المصنوعة خصيصًا لمشاهدتها في صالات سينما IMAX. انغمس في المشاهد مع عرض أكبر، وشاهد المزيد من التفاصيل في كل مشهد. اضِف ميزة Ambilight إلى كل ذلك، وستحصل أمسية لمشاهدة الأفلام لا مثيل لها.

      التحكّم الصوتي. مساعد Google Assistant. إمكانية التشغيل مع Alexa.

      اضغط على زر في جهاز التحكّم عن بُعد للتحدث إلى مساعد Google Assistant. تحكّم بالتلفزيون أو الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google Assistant بصوتك. أو اطلب من Alexa التحكّم بالتلفزيون عبر الأجهزة التي تدعم ميزة Alexa.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        4 جوانب Plus
        ميزات Ambilight
        • موسيقى Ambilight
        • وضع الألعاب
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips
          متوافق مع مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips
        • Ambilight Aurora
        • Ambilight Bootup Animation

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        معدل التحديث الأصلي
        120  هرتز
        محرك Pixel
        P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي
        تحسين الصورة
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 99% DCI/P3
        • Dolby Vision
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • Micro Dimming Perfect
        • الذكاء الاصطناعي. وضع PQ
        • جاهز لاستخدام CalMAN
        • تقنية HDR10+‎ التكيفية
        • وضع IMAX enhanced
        • وضع صانع الأفلام

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1/2
        • دعم HDMI2.1‎.
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        • HDR10+/Dolby Vision
        • لغاية 4K و120 هرتز*
        إدخالات كمبيوتر على HDMI3/4
        • دعم HDMI2.0‎.
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1/2
        • دعم HDMI2.1
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG
        • HDR10+/Dolby Vision
        • لغاية 4K و120 هرتز*
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI3/4
        • دعم HDMI2.0‎.
        • دعم HDR‏، HDR10+/ HLG

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 11 (R)
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Disney+‎
        • تطبيق للياقة البدنية
        • Spotify
        • Apple TV
        • YouTube Music

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • ميزات Smart TV

        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        جهاز تحكم عن بُعد
        • مع صوت
        • مع ضوء المفاتيح
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دعم HEVC
        نعم

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        الصوت
        • قناة 2.1
        • قوة الإخراج: 70 واط (RMS)
        برنامج ترميز
        • AC-4
        • Dolby Atmos
        • DTS-HD(M6)‎
        • Dolby Digital MS12 V2.5
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت بتردد متوسط-مرتفع عدد 4 قوة 10 واط، مضخم صوت قوة 30 واط
        تحسين الصوت
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ذكاء اصطناعي EQ
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص الصوت Mimi
        • معايرة الغرفة

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        3
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        HDMI ARC
        نعم لكل المنافذ
        ميزات HDMI 2.1
        • eARC على HDMI 2
        • دعم eARC/‏VRR/‏ALLM
        • FreeSync Premium
        • متوافقة مع G-SYNC
        • VRR على HDMI 1/2
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.SMI
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        • FLAC
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        160.0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        860,0  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1400,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        18.3  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        21.4  كلغ
        تعيين العمق
        68,0  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        236.0  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        701.4  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        771  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1225  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1225  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        27.0  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        ‎300 x 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • حامل التثبيت على الطاولة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريتان AAA
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن لوحات تلفزيون OLED من Philips معتمدة على أنها خالية من الوميض والوهج المزعج من قِبل UL.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

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