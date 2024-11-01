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    Signage Solutions شاشة LED

    44BDL8148L/00

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    أطلِق العنان لمخيّلتهم واعرض المحتويات بطريقة سلسة. فالخيارات لا تحصى مع حائط شاشات LED الاحترافية L-Line. تصميم بدون إطار خارجي وزاوية مشاهدة عريضة وسطوع مذهل، لضمان عرض محتويات تخطف الأنظار، بغض النظر عن حجمها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة LED

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    تخطَّ الحدود

    حائط شاشات LED بدون إطار خارجي.

    • 44 بوصة
    • تقنية Direct View LED

    شاشة LED. جودة صور رائعة. اتساق مثالي

    احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز حجرات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على حائط شاشات بسهولة تامة، يمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها.

    غطاء كبل خلفي مضمّن، لتنظيم الكبلات بسهولة تامة

    تتميّز شاشة LED الاحترافية من Philips بأغطية كبلات خلفية مضمّنة، للحفاظ على ترتيب كبلات الطاقة والبيانات. يمكن توصيل حجرات الشاشات بسلسلة تعاقبية، للطاقة والبيانات على حد سواء. يسمح لك هذا الأمر بتقليل الفوضى أو تسريع الثبيت.

    احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام مختلفة

    ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أو 8K أو حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.

    وحدات LED بأسلاك ذهبية عالية الأداء

    تستخدم شاشات LED الاحترافية من Philips وحدات LED بأسلاك ذهبية عالية الأداء، تتميّز بتوفير استهلاك الطاقة وبفعالية من حيث التكلفة. بالتالي، تكون الإضاءة أكثر سطوعًا، وتدوم وحدات LED لفترة أطول.

    وحدات LED يمكن الوصول إليها من الجهة الأمامية، لصيانة سهلة

    يمكن الوصول إلى المعدّات الإلكترونية الداخلية بسهولة تامة لصيانتها. يمكن إزالة كل من وحدات LED الثماني المتوفرة في الحجرة باستخدام أداة JIG مغناطيسية، تسمح برفع الوحدة وإخراجها من الجهة الأمامية.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      1:2
      تجانس السطوع
      >=97%
      السطوع بعد المعايرة
      800 نت
      السطوع قبل المعايرة
      1000 نت
      المعايرة (السطوع/اللون)
      معتمد
      نطاق ضبط حرارة اللون
      4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
      حرارة اللون الافتراضية
      6500 ± 500 كلفن
      نسبة التباين (نموذجي)
      >=3000:1
      زاوية العرض (أفقية)
      140  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      140  درجة
      تحسين الصورة
      • تحسين التباين الديناميكي
      • شاشة بنطاق ألوان واسع
      الوضعية
      عمودي
      تردد الإطار (هرتز)
      50 و60
      معدل التحديث (هرتز)
      1200~1920
      الاستخدام
      على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، في الداخل

    • الملاءمة

      سهولة التثبيت
      • براغي مرشدة
      • وزن خفيف
      • آلية القفل للحجرة
      التوصيل الحلقي للطاقة
      لبيئات 230 فولت: 6 حجرة أو أقل، لبيئات 110 فولت: 3 حجرات أو أقل
      التوصيل الحلقي للإشارة
      RJ45

    • الطاقة

      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      <=73  واط
      قيمة BTU للمتر المربع
      1,500 BTU/م2
      استهلاك الطاقة الأقصى للحجرة
      220  واط
      فولطية الإدخال
      تيار متردد 200-240 فولت / تيار متردد 100-120 فولت (50-60 هرتز)

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      -20~45  درجة مئوية
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 50  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      10~80%
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      10~85%

    • الحاوية

      مساحة الحجرة (م2)
      0.5
      وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
      21,632
      دقة الحجرة (العرض x الطول)
      104×208
      حجم الحجرة (مم)
      500×1000×86
      وصلة البيانات
      RJ45
      وصلة الطاقة
      مدخل/مخرج(C14‏/C13)
      كمية بطاقة الاستقبال
      قطعة واحدة
      مواصفات بطاقة الاستقبال
      A5S / A5S Plus
      العلامة التجارية لبطاقة الاستقبال
      Novastar
      الوزن (كجم)
      15.6 كلغ
      قطر الحجرة (بوصة)
      44
      بنية الحجرة
      ألومنيوم + فولاذ

    • الوحدة

      نوع LED
      SMD 2121 سلك ذهبي
      بنية وحدات البكسل
      1R1G1B
      فترة استهلاك مصابيح LED (ساعات)
      100000
      دقة الوحدة (العرض والارتفاع بوحدات البكسل)
      52×52
      حجم الوحدة (العرض x الارتفاع x العمق في الـ مم)
      250×250×19,1
      المسافة بين وحدات البكسل (مم)
      4,81 مم

    • الملحقات

      قطعة التوصيل المشتركة
      3 قطع
      كبل LAN ‏(RJ45،‏ CAT-5)
      1 قطعة (130 سم)
      QSG
      قطعة واحدة
      البراغي
      4 قطع (M10*70) (برغي سداسي داخلي)
      كبل التوصيل الحلقي للطاقة
      قطعة واحدة

    • متفرقات

      الضمان
      3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • إعلان المورد عن المطابقة التابع لهيئة الاتصالات الفيديرالية، القسم 15
      • التوافق الكهرومغناطيسي من الفئة أ
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

    Badge-D2C

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