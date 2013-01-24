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Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

43PFT6915/56
  • Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android
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    Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

    43PFT6915/56

    Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات

    Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

    Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات

    Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات

    Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

    Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

    سواء أكنت تنظّم ليلة عائلية لمشاهدة الأفلام أم تودّ مشاهدة المباراة النهائية، استمتع بجودة صور رائعة وصوت مذهل مهما كانت المناسبة. يجعل هذا التلفزيون كل محتوياتك تنبض بالحياة إكتشف كلّ المميزات

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      Full HD، تلفزيون LED ذكي بنظام Android

      • 108 سم (43 بوصة)
      • Full HD، تلفزيون LED
      • تحكم صوتي عبر Android/الذكاء الاصطناعي
      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      تصميم بدون حواف. ابتكار عبقري آخر من Philips

      نقدّم لك ابتكارًا عبقريًا آخر من Philips: شاشة Philips ذات التصميم بدون حواف. أصبح بإمكانك الآن رؤية المزيد من محتوى الصور حتى طرف شاشتك، من دون أن يزعجك الإطار الأسود حول الشاشة. إنها تحفة فنية وأصلية بالكامل يمكنك وضعها في غرفتك. تتميّز هذه الشاشة بجمالها وتصميمها البسيط الذي لا تفنى موضته، كما أنها ستتماشى تمامًا مع تصميمك الداخلي العصري.

      حاملا أطراف مقوّسان باللون الأسود

      يتميّز حاملا الأطراف المقوّسان من Philips بلون أسود داكن وقوة استثنائية. فهما عبارة عن بنية متينة وبسيطة لحمل التلفزيون الجديد. من المذهل أن يتحمّل غرض صغير جدًا قوة كبيرة جدًا.

      تلفزيون ذكي بكل بساطة بنظام Android.

      أضفِ طابعك الشخصي على تلفزيون Philips بنظام Android. فإذا أردت استخدام Amazon وYouTube فحسب هذا الأسبوع، وNetflix في الأسبوع المقبل، ما من مشكلة. ستسمح لك واجهة واضحة وسهلة بعرض المحتوى الذي تحبّه أولاً. تابع مشاهدة آخر المسلسلات من حيث توقفت في المرة الأخيرة، أو اطّلع على الأفلام الجديدة التي تم إطلاقها بسهولة تامة.

      متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

      تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.

      Dolby Digital Plus - صوت محسّن وواقعي

      تعتبر Dolby Digital Plus معيار الصوت الرقمي المتعدد القنوات الرائد عالميًا، وهي تعتمد الطريقة الطبيعية التي تستخدمها أذن الإنسان لمعالجة الصوت، لتحصل على تجربة صوت عالية الجودة مع تأثيرات حيزية واقعية.

      جهير عميق وحوار واضح جدًا.

      تحسّن تقنية DTS HD معالجة الصوت عبر الحفاظ على محتوى الصوت الأصلي للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت مع حوار واضح جدًا.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        دقة اللوحة
        1920 ‏x‏ 1080
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        HDR10

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        توصيلات أخرى
        • خرج سماعة الرأس
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • الهوائي IEC75
        • موصل الخدمة
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي (3,5 مم)
        اتصالات لاسلكية
        • Wi-Fi 802.11n‏، 2x2، نطاق فردي
        • Bluetooth 4.2
        إخراج صوت رقمي SPDIF
        1 (بصري)
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC 265 بدقة FHD
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 8 واط (عدد 2)

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1070  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        650  ملليمترًا
        عمق العلبة
        140  ملليمترًا
        تعيين العرض
        955,1  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        558  ملليمترًا
        تعيين العمق
        71,8  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        995,1  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        618  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        232,2  ملليمترًا
        وزن المنتج
        6.4  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        6.5  كلغ
        الوزن مع التغليف
        9.2  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        200 x ‏100 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Netflix

      • تلفزيون ذكي

        تطبيقات SmartTV*
        • Netflix
        • YouTube

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.