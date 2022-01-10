Philips LED HD LED Android TV 39PHS6707 98cm (39") Dolby Atmos sound Android TV
39PHS6707/12
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Philips LED HD LED Android TV 39PHS6707 98cm (39") Dolby Atmos sound Android TV
39PHS6707/12
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips LED HD LED Android TV 39PHS6707 98cm (39") Dolby Atmos sound Android TV
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips LED HD LED Android TV 39PHS6707 98cm (39") Dolby Atmos sound Android TV