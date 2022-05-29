يمكنك إنشاء عرض فريد بأي حجم 16:9 أو حتى رؤية بانورامية واضحة بحجم 32:9، خلافًا للمعيار التقليدي، وذلك من خلال جمع نمط معياري مثير للاهتمام. تجربة مشاهدة مثالية للعروض التقديمية ومحتوى الترويجي للشركات.
ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أو 8K أو حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.
تفاعل وإلهام وتأثير بواسطة المحتويات الزاهية
احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز حجرات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على حائط شاشات بسهولة تامة، يمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها.
أعلى دقة ألوان واتساق في السطوع
توفر لوحات LED دقة ألوان عالية واتساقًا في السطوع يبلغ 97% تقريبًا. ويضمن ذلك جودة صور شبه مثالية.
رؤية مثالية تضمنها زوايا المشاهدة العريضة
يمكن الوصول إلى العناصر الكهربائية الداخلية واستبدالها بسهولة لأغراض الخدمة والصيانة. ويمكن إزالة الوحدات في الصندوق بسهولة وأمان باستخدام أداة الفك المخصصة.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
تجانس السطوع
>=97%
السطوع بعد المعايرة
650 نت
السطوع قبل المعايرة
750 نت
المعايرة (السطوع/اللون)
معتمد
نطاق ضبط حرارة اللون
4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
حرارة اللون الافتراضية
6500 ± 500 كلفن
نسبة التباين (نموذجي)
3200:1
زاوية العرض (أفقية)
160
درجة
زاوية العرض (عمودية)
160
درجة
تحسين الصورة
تحسين التباين الديناميكي
شاشة بنطاق ألوان واسع
الوضعية
أفقي
تردد الإطار (هرتز)
50 و60
معدل التحديث (هرتز)
1920~3840
الاستخدام
على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، في الداخل
الملاءمة
سهولة التثبيت
براغي مرشدة
وزن خفيف
التوصيل الحلقي للطاقة
لبيئات 230 فولت: 8 حجرات أو أقل، لبيئات 110 فولت: 4 حجرات أو أقل
التوصيل الحلقي للإشارة
RJ45
الطاقة
فولطية الإدخال
تيار متردد 100~240 فولت (50 و60 هرتز)
استهلاك الطاقة عندما تكون الشاشة سوداء (واط)
< 12
استهلاك الطاقة الأقصى للتيار المتردد (واط)
< 65
استهلاك الطاقة الأقصى BC (واط)
< 76
استهلاك الطاقة النموذجي (واط)
< 21,7
شروط التشغيل
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
-20~45
درجة مئوية
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20~50
درجة مئوية
نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
10~80%
نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
10~85%
الحاوية
مساحة الحجرة (م2)
0.208
وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
57,600
دقة الحجرة (العرض x الطول)
320x180
حجم الحجرة (مم)
608x342x59
وصلة البيانات
RJ45
وصلة الطاقة
مدخل/مخرج(C14/C13)
كمية بطاقة الاستقبال
1 قطعة
مواصفات بطاقة الاستقبال
A5S plus
العلامة التجارية لبطاقة الاستقبال
Novastar
الوزن (كجم)
5,81
قطر الحجرة (بوصة)
27.5
بنية الحجرة
ألومنيوم مصبوب في قالب
الوحدة
نوع LED
SMD 1515 سلك نحاسي
بنية وحدات البكسل
1R1G1B
فترة استهلاك مصابيح LED (ساعات)
100000
دقة الوحدة (العرض والارتفاع بوحدات البكسل)
160x90
المسافة بين وحدات البكسل (مم)
1.9
حجم الوحدة (العرض والارتفاع في الـ مم)
303.9x170.9
الملحقات
كبل LAN (RJ45، CAT-5)
قطعة واحدة
كبل الطاقة
قطعة واحدة
QSG
قطعة واحدة
متفرقات
الضمان
سنتان
الموافقات التنظيمية
RoHS
EN61000-3-2
EN61000-3-3
IEC/UL60950
IEC/UL62368
IEC62471
EN55032
EN55035
EMC
إعلان المورد عن المطابقة التابع لهيئة الاتصالات الفيديرالية، القسم 15، الفئة A