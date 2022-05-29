مصطلحات البحث

AR
EN
    Signage Solutions شاشة LED

    يمكنك إنشاء عرض فريد بأي حجم 16:9 أو حتى رؤية بانورامية واضحة بحجم 32:9، خلافًا للمعيار التقليدي، وذلك من خلال جمع نمط معياري مثير للاهتمام. تجربة مشاهدة مثالية للعروض التقديمية ومحتوى الترويجي للشركات.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    إمكانيات تتخطى الحدود

    • 27 بوصة
    • تقنية Direct View LED

    إعداد سهل وصيانة بفضل كبلات قياسية موثوق بها

    ما عليك سوى توصيل حجرات شاشات LED متعددة للحصول على الدقة التي تريدها؛ سواء أكانت 4K أو 8K أو حتى دقة أعلى. مقارنة بشاشات LCD، تتميّز شاشات LED بمعدلات تحديث أعلى، لتزويدك بصور أسلس. فبغض النظر عن التطبيق، ستبهر جمهورك بجودة صور فائقة الوضوح.

    تفاعل وإلهام وتأثير بواسطة المحتويات الزاهية

    احصل على حائط شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز حجرات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على حائط شاشات بسهولة تامة، يمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها.

    أعلى دقة ألوان واتساق في السطوع

    توفر لوحات LED دقة ألوان عالية واتساقًا في السطوع يبلغ 97% تقريبًا. ويضمن ذلك جودة صور شبه مثالية.

    رؤية مثالية تضمنها زوايا المشاهدة العريضة

    يمكن الوصول إلى العناصر الكهربائية الداخلية واستبدالها بسهولة لأغراض الخدمة والصيانة. ويمكن إزالة الوحدات في الصندوق بسهولة وأمان باستخدام أداة الفك المخصصة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      تجانس السطوع
      >=97%
      السطوع بعد المعايرة
      650 نت
      السطوع قبل المعايرة
      750 نت
      المعايرة (السطوع/اللون)
      معتمد
      نطاق ضبط حرارة اللون
      4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
      حرارة اللون الافتراضية
      6500 ± 500 كلفن
      نسبة التباين (نموذجي)
      3200:1
      زاوية العرض (أفقية)
      160  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      160  درجة
      تحسين الصورة
      • تحسين التباين الديناميكي
      • شاشة بنطاق ألوان واسع
      الوضعية
      أفقي
      تردد الإطار (هرتز)
      50 و60
      معدل التحديث (هرتز)
      1920~3840
      الاستخدام
      على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، في الداخل

    • الملاءمة

      سهولة التثبيت
      • براغي مرشدة
      • وزن خفيف
      التوصيل الحلقي للطاقة
      لبيئات 230 فولت: 8 حجرات أو أقل، لبيئات 110 فولت: 4 حجرات أو أقل
      التوصيل الحلقي للإشارة
      RJ45

    • الطاقة

      فولطية الإدخال
      تيار متردد 100~240 فولت (50 و60 هرتز)
      استهلاك الطاقة عندما تكون الشاشة سوداء (واط)
      < 12
      استهلاك الطاقة الأقصى للتيار المتردد (واط)
      < 65
      استهلاك الطاقة الأقصى BC (واط)
      < 76
      استهلاك الطاقة النموذجي (واط)
      < 21,7

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      -20~45  درجة مئوية
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20~50  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      10~80%
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      10~85%

    • الحاوية

      مساحة الحجرة (م2)
      0.208
      وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
      57,600
      دقة الحجرة (العرض x الطول)
      320x180
      حجم الحجرة (مم)
      608x342x59
      وصلة البيانات
      RJ45
      وصلة الطاقة
      مدخل/مخرج(C14‏/C13)
      كمية بطاقة الاستقبال
      1 قطعة
      مواصفات بطاقة الاستقبال
      A5S plus
      العلامة التجارية لبطاقة الاستقبال
      Novastar
      الوزن (كجم)
      5,81
      قطر الحجرة (بوصة)
      27.5
      بنية الحجرة
      ألومنيوم مصبوب في قالب

    • الوحدة

      نوع LED
      SMD 1515 سلك نحاسي
      بنية وحدات البكسل
      1R1G1B
      فترة استهلاك مصابيح LED (ساعات)
      100000
      دقة الوحدة (العرض والارتفاع بوحدات البكسل)
      160x90
      المسافة بين وحدات البكسل (مم)
      1.9
      حجم الوحدة (العرض والارتفاع في الـ مم)
      303.9x170.9

    • الملحقات

      كبل LAN ‏(RJ45،‏ CAT-5)
      قطعة واحدة
      كبل الطاقة
      قطعة واحدة
      QSG
      قطعة واحدة

    • متفرقات

      الضمان
      سنتان
      الموافقات التنظيمية
      • RoHS
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • EN55032
      • EN55035
      • EMC
      • إعلان المورد عن المطابقة التابع لهيئة الاتصالات الفيديرالية، القسم 15، الفئة A
      شهادة تأخير الحريق
      BS 476 القسم 7:‏1997

    • بيانات العبوة

      أبعاد علبة التغليف (مم)
      780x471x224
      الوزن الكلي (كجم)
      8,52

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.